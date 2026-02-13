Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 13.02.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.032,96USD pro Feinunze und notiert damit +2,25 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 78,37USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,97 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,58USD und verzeichnet ein Minus von -0,01 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,75USD und verzeichnet ein Minus von -0,25 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.672,50USD
|+1,27 %
|Platin
|2.086,00USD
|+2,94 %
|Kupfer London Rolling
|12.900,39USD
|+0,32 %
|Aluminium
|3.078,44PKT
|-0,23 %
|Erdgas
|3,226USD
|+1,19 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Plus von +3,97 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 13.02.26, 17:29 Uhr.