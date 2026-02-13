Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 13.02.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.032,96USD pro Feinunze und notiert damit +2,25 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 78,37USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,97 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,58USD und verzeichnet ein Minus von -0,01 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,75USD und verzeichnet ein Minus von -0,25 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.672,50 USD +1,27 % Platin 2.086,00 USD +2,94 % Kupfer London Rolling 12.900,39 USD +0,32 % Aluminium 3.078,44 PKT -0,23 % Erdgas 3,226 USD +1,19 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Plus von +3,97 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 13.02.26, 17:29 Uhr.