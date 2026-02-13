Dax schließt nach US-Inflationsdaten im Plus





Ja, nicht zu fassen !

Ein und der selbe Typ von UBS (Ian Douglas-Pennant) hat genau am 13.08.25 das Kursziel auf 485€ erhöht und jetzt mit wirklich dümmlicher, nicht nachvollziehbarer Begründung auf 400€ reduziert. Was hat sich in diesen 3 Wochen für MTU zum negativen geändert, genau nichts, im Gegenteil, dieser Heini schreibt auch noch das die Brache boomt, siehe Hochstufung von Airbus !