Wirtschaft
Dax schließt nach US-Inflationsdaten im Plus
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.915 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste rangierten die Deutsche Börse, MTU und Gea, am Ende die Commerzbank, RWE und die Deutsche Bank.
"Leicht schwächer als erwartet gestiegene Preise in den USA im Januar haben die nervösen Gemüter der Investoren zum Wochenschluss wieder etwas beruhigt", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Mit den heute veröffentlichten Inflationsdaten sei der Spielraum der US-Notenbank für weitere Zinssenkungen zumindest nicht kleiner geworden. "Daraus aber abzuleiten, dass Fed-Chef Jerome Powell noch vor Ende seiner Amtszeit bereits das nächste Mal an der Zinsschraube dreht, wäre allerdings auch verfrüht. Aber da an der Börse ja Zukunft gehandelt wird, griffen Anleger mit der Aussicht auf eine weiterhin lockere Geldpolitik bei den seit gestern wieder etwas billigeren Aktien zumindest an der Wall Street zu."
"Dem Dax in Frankfurt allerdings fehlten heute erneut die positiven Impulse, um den Rutsch von gestern aus der Bullenfalle über 25.200 Punkten wieder vergessen zu machen", so Lipkow. "Der Index pendelte sich im Tagesverlauf in einer Handelsspanne von rund 200 Punkten um sein Eröffnungskursniveau ein. Das Handelsvolumen war dabei rückläufig und zeigt so keinerlei Panik oder Verdruss bei den Investoren."
"Im Gegenteil: Es gab vereinzelte Kaufbereitschaft bei den Aktien von der Deutschen Börse, GEA und MTU. Auch das Schwergewicht SAP wurde gesucht. Weniger gefragt waren dagegen die Gewinneraktien der vergangenen Handelstage Siemens, Commerzbank und Siemens Energy, die heute unter Gewinnmitnahmen litten."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1858 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8433 Euro zu haben.
finanzthema schrieb 17.09.25, 20:56
Wenn meine vorliegenden Zahlen stimmen haben wir ein KGV für nächstes Jahr von unter knapp 20. Für den Auftragsbestand und dem Potenzial ist das nicht teuer. Konkurrenz ist teurer. 342 macht Sinn weil um den Dreh dort die 90 Tage Linie verläuft.mitdiskutieren »
Hoffe aber mal so weit oder schlimmer kommts nicht. Ich stocke auf.
Hoffe aber mal so weit oder schlimmer kommts nicht. Ich stocke auf.
bernola schrieb 17.09.25, 20:18
mitdiskutieren »
Diese Kursentwicklung ist mir wirklich ein Rätsel. Fundamental passt da alles, der Laden brummt. Bin mir sicher, dass auch die nächsten Zahlen voll überzeugen....
bernola schrieb 04.09.25, 22:34
mitdiskutieren »
Ja, nicht zu fassen !
Ein und der selbe Typ von UBS (Ian Douglas-Pennant) hat genau am 13.08.25 das Kursziel auf 485€ erhöht und jetzt mit wirklich dümmlicher, nicht nachvollziehbarer Begründung auf 400€ reduziert. Was hat sich in diesen 3 Wochen für MTU zum negativen geändert, genau nichts, im Gegenteil, dieser Heini schreibt auch noch das die Brache boomt, siehe Hochstufung von Airbus !
