    Nicht in Fiat sparen oder Gold

    Robert Kiyosaki: Bitcoin bleibt mein größter Schatz!

    Der Autor des Bestsellers "Rich Dad Poor Dad" hat gerade eine Warnung über die Knappheit von Gold herausgegeben.

    Nicht in Fiat sparen oder Gold - Robert Kiyosaki: Bitcoin bleibt mein größter Schatz!
    Robert Kiyosaki sagt, dass er weiterhin ein großer Anhänger von Edelmetallen ist, aber wenn er nur ein Asset halten dürfte, würde er Bitcoin wählen.

    "Ich werde oft gefragt: Was ist die bessere Investition? Gold oder Bitcoin. Offensichtlich würde ich beides empfehlen, um die Anlagen zu diversifizieren, und zusätzlich Silber. Aber wenn ich nur ein Asset wählen müsste, würde ich Bitcoin nehmen."

    Er glaubt, dass Bitcoin besser als Gold ist, weil das führende digitale Asset von Natur aus begrenzt ist.

    "Gold ist theoretisch unendlich. Wenn der Goldpreis steigt, werden mehr Goldminenarbeiter – zu denen ich gehöre – mehr abbauen."

    Er spielt darauf an, dass Bitcoin durch das Mining begrenzt ist. 

    "Bitcoin hingegen ist per Design auf 21 Millionen begrenzt, eine Zahl, der wir jetzt nahekommen. Das bedeutet per Design kann nach dem Mining von 21 Millionen kein Bitcoin mehr hinzugefügt werden. Das heißt, der Preis von Bitcoin sollte nur steigen. Gut, dass ich meine Bitcoin früh gekauft habe."

    Kiyosaki sagt, dass er in Gold, Silber und Öl investiert, aber die Idee, Fiat-Geld zu sparen, ablehnt.

    "Der US-Dollar steckt in Schwierigkeiten. Sparer von Fiat-Währung sind die größten Verlierer."

     


