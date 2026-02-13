Robert Kiyosaki: Bitcoin bleibt mein größter Schatz!

"Ich werde oft gefragt: Was ist die bessere Investition? Gold oder Bitcoin. Offensichtlich würde ich beides empfehlen, um die Anlagen zu diversifizieren, und zusätzlich Silber. Aber wenn ich nur ein Asset wählen müsste, würde ich Bitcoin nehmen."

Robert Kiyosaki sagt, dass er weiterhin ein großer Anhänger von Edelmetallen ist, aber wenn er nur ein Asset halten dürfte, würde er Bitcoin wählen.

Er glaubt, dass Bitcoin besser als Gold ist, weil das führende digitale Asset von Natur aus begrenzt ist.

Ferdinand Hammer (links) und Krischan Orth diskutieren über die Preisentwicklung bei Silber

In dieser Episode tauchen wir tief in die Welt des Silbers ein! Was treibt die extreme Volatilität dieses Edelmetalls an? Haben Banken den Silbermarkt manipuliert?

"Gold ist theoretisch unendlich. Wenn der Goldpreis steigt, werden mehr Goldminenarbeiter – zu denen ich gehöre – mehr abbauen."

Er spielt darauf an, dass Bitcoin durch das Mining begrenzt ist.

"Bitcoin hingegen ist per Design auf 21 Millionen begrenzt, eine Zahl, der wir jetzt nahekommen. Das bedeutet per Design kann nach dem Mining von 21 Millionen kein Bitcoin mehr hinzugefügt werden. Das heißt, der Preis von Bitcoin sollte nur steigen. Gut, dass ich meine Bitcoin früh gekauft habe."

Kiyosaki sagt, dass er in Gold, Silber und Öl investiert, aber die Idee, Fiat-Geld zu sparen, ablehnt.

"Der US-Dollar steckt in Schwierigkeiten. Sparer von Fiat-Währung sind die größten Verlierer."