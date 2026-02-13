    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Kursgewinne - US-Inflationsdaten stützen etwas

    • Anleihekurse in Deutschland steigen leicht an.
    • Euro-Bund-Future erreicht 129,23 Punkte.
    • US-Inflation sinkt überraschend auf 2,4 Prozent.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,28 Prozent auf 129,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,75 Prozent.

    In den USA hat sich die Inflation zu Beginn des Jahres überraschend deutlich abgeschwächt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise im Januar um 2,4 Prozent. Im Dezember hatte die Inflation noch bei 2,7 Prozent gelegen. Volkswirte hatten einen Rückgang erwartet, waren aber im Schnitt von einer etwas höheren Jahresrate von 2,5 Prozent ausgegangen.

    Die Anleihekurse legten daraufhin etwas zu. "Insgesamt bewegt sich die Inflation aber in die richtige Richtung, wenn auch relativ langsam", schreiben die Experten der Commerzbank. "Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, wird es dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh, der Jerome Powell Mitte Mai beerben wird, leichter fallen, seine Kollegen von Zinssenkungen zu überzeugen. Wir erwarten ab Juni vier Zinssenkungen und damit mehr als der Markt eingepreist hat."

    Die jüngste Verunsicherung an den Aktienmärkten stützte die als sicher geltenden Anleihen etwas. Erneute Zweifel an den hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) hatten bereits am Donnerstag die Kurse an den New Yorker Börsen nach unten gezogen. Anleger sind unsicher, ob die großen Tech-Firmen so viel verdienen werden, um die hohen Ausgaben zu rechtfertigen./jsl/he




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
