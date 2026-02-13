    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse

    Der Börsen-Tag

    TecDAX zündet Rallye: Techwerte überflügeln DAX & Wall Street-Indizes

    Technologieaktien geben weltweit den Takt vor: Während Leitindizes nur moderat steigen, sorgen TecDAX, SDAX und US-Techwerte für die spannendsten Bewegungen an den Börsen.

    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes dies- und jenseits des Atlantiks zeigen sich heute überwiegend freundlich, wobei vor allem Technologiewerte hervorstechen. In Deutschland notiert der Leitindex DAX aktuell bei 24.917,88 Punkten und liegt damit leicht um 0,05 Prozent im Plus. Der MDAX, der die mittelgroßen Werte abbildet, entwickelt sich etwas besser und gewinnt 0,20 Prozent auf 31.297,32 Punkte. Deutlich dynamischer präsentiert sich der Nebenwerteindex SDAX, der um 0,57 Prozent auf 17.841,30 Punkte zulegt. Am stärksten unter den deutschen Indizes zeigt sich der TecDAX: Der Technologieindex steigt um 1,49 Prozent auf 3.657,03 Punkte und ist damit klarer Tagesgewinner im deutschen Markt. Dies unterstreicht die aktuell robuste Nachfrage nach Technologiewerten. Auch an der Wall Street überwiegen positive Vorzeichen. Der Dow Jones steigt um 0,31 Prozent auf 49.619,27 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legt um 0,38 Prozent auf 6.860,31 Punkte zu und entwickelt sich damit etwas besser als der Dow. Im Vergleich zeigt sich damit: Während die großen Standardwerteindizes in Europa und den USA nur moderat zulegen, verzeichnen Nebenwerte (SDAX) und vor allem Technologiewerte (TecDAX) die deutlich stärkeren Kursgewinne.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Spitzenreiter sind Deutsche Boerse mit einem Anstieg von 5.04%, gefolgt von MTU Aero Engines, das um 4.03% zulegte. GEA Group rundet die Top drei mit einem Plus von 2.70% ab.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Commerzbank fiel um 6.42%, gefolgt von Siemens mit einem Minus von 4.68%. RWE schloss mit einem Rückgang von 4.59%.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX führt Carl Zeiss Meditec mit einem Anstieg von 5.67%, gefolgt von AIXTRON, das um 5.19% zulegte. Aurubis komplettiert die Top drei mit einem Plus von 4.90%.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Entwicklungen. Delivery Hero fiel um 5.13%, während RTL Group um 3.87% und AUTO1 Group um 3.47% nachgaben.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX sticht PVA TePla mit einem beeindruckenden Anstieg von 7.90% hervor. Evotec folgt mit 6.05%, während die Friedrich Vorwerk Group um 3.70% zulegte.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX sind ebenfalls stark ausgeprägt. Deutsche Pfandbriefbank verzeichnete den größten Rückgang mit -10.44%, gefolgt von KSB Vz. mit -2.22% und tonies Registered (A) mit -2.13%.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX sind Evotec und Carl Zeiss Meditec mit Anstiegen von 6.05% und 5.67% die Spitzenreiter, während AIXTRON mit 5.19% ebenfalls stark abschneidet.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte sind weniger dramatisch, mit TeamViewer, das um 0.75% fiel, gefolgt von 1&1 mit -1.81% und ATOSS Software mit -1.95%.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones führt Nike (B) mit einem Anstieg von 3.00%, gefolgt von Merck & Co mit 2.90% und Walt Disney mit 2.80%.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls negative Tendenzen. American Express fiel um 1.36%, NVIDIA um 1.83% und Visa (A) um 2.45%.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 sticht Coinbase mit einem Anstieg von 16.44% hervor, gefolgt von Moderna mit 11.54% und Applied Materials mit 9.02%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls signifikante Rückgänge. Constellation Brands (A) fiel um 5.27%, NVR um 4.53% und Steel Dynamics um 3.26%.


