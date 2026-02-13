    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNorwegian Cruise Line AktievorwärtsNachrichten zu Norwegian Cruise Line

    Norwegian Cruise Line Aktie mit kräftigem Kurssturz. Was steckt dahinter? 13.02.2026

    Am 13.02.2026 ist die Norwegian Cruise Line Aktie, bisher, um -6,21 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Norwegian Cruise Line Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Norwegian Cruise Line bietet innovative Kreuzfahrterlebnisse mit globalen Reiserouten und flexiblen Bordangeboten. Als einer der Marktführer konkurriert NCL mit Royal Caribbean und Carnival, wobei das Freestyle Cruising als Alleinstellungsmerkmal hervorsticht.

    Norwegian Cruise Line Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.02.2026

    Die Norwegian Cruise Line Aktie ist bisher um -6,21 % auf 18,429 gefallen. Das sind -1,221  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,39 %, geht es heute bei der Norwegian Cruise Line Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Norwegian Cruise Line in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +19,67 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,49 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,44 %. Im Jahr 2026 gab es für Norwegian Cruise Line bisher ein Plus von +2,90 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,49 % geändert.

    Norwegian Cruise Line Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,49 %
    1 Monat -5,44 %
    3 Monate +19,67 %
    1 Jahr -22,45 %

    Informationen zur Norwegian Cruise Line Aktie

    Es gibt 425 Mio. Norwegian Cruise Line Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,79 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 13.02. - Dow Jones schwach -0,21 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Walt Disney und Co.

    Walt Disney, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,75 %.

    Norwegian Cruise Line Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Norwegian Cruise Line Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Norwegian Cruise Line Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Norwegian Cruise Line

    -5,54 %
    -3,08 %
    -8,28 %
    +15,84 %
    -24,62 %
    +25,76 %
    -2,50 %
    -46,78 %
    -1,44 %
    ISIN:BMG667211046WKN:A1KBL8



