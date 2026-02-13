Warburg Research belässt Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,66 % und einem Kurs von 3,672 auf Tradegate (13. Februar 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Pfandbriefbank Aktie um -13,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,18 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Pfandbriefbank bezifferte sich zuletzt auf 493,79 Mio..

Deutsche Pfandbriefbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,8889EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -18,21 %/+118,10 % bedeutet.