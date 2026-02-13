    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa Schluss

    EuroStoxx schwächer - Safran gefragt

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Märkte schließen uneinheitlich am Freitag.
    • EuroStoxx 50 verliert 0,43 Prozent auf 5.985,23.
    • Safran-Aktien steigen 8,3 Prozent, L'Oreal fällt 4,9.
    Aktien Europa Schluss - EuroStoxx schwächer - Safran gefragt
    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag uneinheitlich geschlossen. Eine im Januar in den USA überraschend abgeschwächte Inflation war keine große Stütze.

    Der EuroStoxx 50 verlor zum Handelsende 0,43 Prozent auf 5.985,23 Punkte. Auf Wochensicht ergibt sich daraus für den Leitindex der Eurozone ein Minus von 0,2 Prozent. Außerhalb der Eurozone stieg am Freitag der britische Leitindex FTSE 100 um 0,42 Prozent auf 10.446,35 Zähler. Der schweizerische SMI schloss mit plus 0,52 Prozent auf 13.600,67 Punkten; im Verlauf hatte er ein Rekordhoch erklommen.

    Die Akzente unter den Industriewerten setzte Safran . Der französische Triebwerkhersteller verspricht sich vom Rüstungsboom und der anziehenden Nachfrage von Flugzeugbauern deutliche Gewinnsteigerungen in den kommenden Jahren. Das kam am Markt gut an. Die Aktien gewannen an der Spitze des EuroStoxx 8,3 Prozent und hatten im Verlauf ein Rekordhoch erreicht.

    Weniger gut fanden Anleger das Zahlenwerk eines anderen französischen Standardwerts: Der Kosmetikkonzern L'Oreal war im vierten Quartal moderater gewachsen als erwartet. Das Geschäft in China blieb schwierig und das Luxusgeschäft schwächelte etwas. Die Aktien büßten am EuroStoxx-Ende 4,9 Prozent ein.

    An der Spitze der Einzelsektoren standen die Technologiewerte , die sich von ihrer jüngsten Kursschwäche etwas erholten. Kursgewinne von Schwergewichten wie ASML und SAP stützten etwas. Hinten im Stoxx-600-Branchentableau landete der Bankensektor . Deutsche Bank verloren als zweitschwächster EuroStoxx-Wert 4 Prozent./ajx/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,63 % und einem Kurs von 29,77 auf Tradegate (13. Februar 2026, 18:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +0,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 211,43 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +27,31 %/+50,46 % bedeutet.




