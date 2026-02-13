DZ BANK stuft Thyssenkrupp auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für das Papier von Thyssenkrupp von 10 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Thyssenkrupp habe das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem gemischten Bild im ersten Quartal eröffnet, schrieb Dirk Schlamp am Freitag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe etwas über dem Konsens gelegen. Operativ habe sich damit eine Stabilisierung auf weiterhin konjunkturbedingt gedämpftem Niveau gezeigt./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 10,56EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



