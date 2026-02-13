    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelticom AktievorwärtsNachrichten zu Delticom
    Delticom AG: Umsatzprognose für 2025 deutlich unterschritten!

    Trotz herausfordernder Marktbedingungen und verhaltener Nachfrage behauptet sich die Delticom AG 2025 als führender Onlinehändler für Reifen in Europa.

    Foto: vadimborkin - 258917169
    • Die Delticom AG hat im Geschäftsjahr 2025 einen vorläufigen Konzernumsatz von 479 Mio. € erzielt und unterschreitet damit die Prognosespanne von 490-510 Mio. €
    • Die Prognose für das operative EBITDA wird auf 19-21 Mio. € am oberen Ende der Spanne erwartet, basierend auf aktuellen vorläufigen Zahlen
    • Die Umsatzentwicklung wurde durch verstärkte Sondereffekte, drohende Zölle auf chinesische Reifen und eine beginnende Kaufzurückhaltung beeinflusst, die bei der Hochrechnung im November unterschätzt wurden
    • Das Unternehmen ist Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, mit einem Sortiment von rund 600 Marken und 80.000 Reifenmodellen
    • Im Jahr 2024 erzielte Delticom einen Umsatz von etwa 482 Mio. €, und zum Ende des dritten Quartals 2025 waren 107 Mitarbeiter beschäftigt
    • Die Aktien der Delticom AG sind seit 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807)

    Der nächste wichtige Termin, um 14:30 Uhr, bei Delticom ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von Delticom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,5700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,98 % im Plus.


    ISIN:DE0005146807WKN:514680





