Delticom AG: Umsatzprognose für 2025 deutlich unterschritten!
Trotz herausfordernder Marktbedingungen und verhaltener Nachfrage behauptet sich die Delticom AG 2025 als führender Onlinehändler für Reifen in Europa.
- Die Delticom AG hat im Geschäftsjahr 2025 einen vorläufigen Konzernumsatz von 479 Mio. € erzielt und unterschreitet damit die Prognosespanne von 490-510 Mio. €
- Die Prognose für das operative EBITDA wird auf 19-21 Mio. € am oberen Ende der Spanne erwartet, basierend auf aktuellen vorläufigen Zahlen
- Die Umsatzentwicklung wurde durch verstärkte Sondereffekte, drohende Zölle auf chinesische Reifen und eine beginnende Kaufzurückhaltung beeinflusst, die bei der Hochrechnung im November unterschätzt wurden
- Das Unternehmen ist Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, mit einem Sortiment von rund 600 Marken und 80.000 Reifenmodellen
- Im Jahr 2024 erzielte Delticom einen Umsatz von etwa 482 Mio. €, und zum Ende des dritten Quartals 2025 waren 107 Mitarbeiter beschäftigt
- Die Aktien der Delticom AG sind seit 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807)
