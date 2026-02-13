    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGoldman Sachs Group AktievorwärtsNachrichten zu Goldman Sachs Group

    ROUNDUP

    Chefjuristin von Goldman Sachs geht nach Epstein-Verbindung

    • Kathryn Ruemmler verlässt Goldman Sachs zum 30. Juni.
    • Verbindungen zu Epstein durch E-Mails offengelegt.
    • Bankchef akzeptiert Rücktritt "widerwillig".
    Chefjuristin von Goldman Sachs geht nach Epstein-Verbindung
    Foto: Richard Drew - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Enthüllung von Verbindungen zum berüchtigten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein tritt eine ranghohe Managerin der US-Bank Goldman Sachs ab. Chefjuristin Kathryn Ruemmler werde das Kreditinstitut zum 30. Juni verlassen, wie Goldman Sachs unter anderem der "Financial Times", der "New York Times" und dem Finanzdienst Bloomberg bestätigte. Ruemmler war zuvor Staatsanwältin, Anwältin und auch Justiziarin im Weißen Haus von Präsident Barack Obama.

    Aus der jüngsten Veröffentlichung großer Mengen an Epstein-Unterlagen war klar geworden, dass Ruemmlers Verbindungen zu ihm deutlich enger waren als zuvor bekannt. So ging aus E-Mails unter anderem hervor, dass sie teure Geschenke wie Luxus-Handtaschen von ihm erhielt und ihn in Medienfragen beriet. In mehreren Nachrichten von ihrem E-Mail-Account wurde Epstein als "Onkel Jeffrey" bezeichnet. Zu dieser Zeit war Ruemmler als Anwältin tätig. Die 54-Jährige war seit 2021 Chefjustiziarin bei Goldman Sachs.

    Bankchef: Rücktritt "widerwillig akzeptiert"

    Epstein starb nach seiner Festnahme 2019 in seiner New Yorker Gefängniszelle. Das "Wall Street Journal" entdeckte in den Unterlagen jüngst einen Hinweis darauf, dass Ruemmler zu den Personen gehörte, die Epstein unmittelbar nach seiner Festnahme anrief. Das geht der Zeitung zufolge aus handschriftlichen Notizen von FBI-Mitarbeitern hervor, die als Teil des Unterlagen-Pakets veröffentlicht wurden. Ruemmlers Sprecherin sagte zu dem Bericht, sie habe lediglich eine berufliche Beziehung zu Epstein gehabt und nichts von seinen Verbrechen gewusst. Goldman Sachs hatte anfänglich bestritten, dass Ruemmler deswegen ihren Job verlieren könnte.

    Bankchef David Solomon sagte, er habe Ruemmlers Rücktrittsangebot "widerwillig akzeptiert". Er pries sie in einem Interview des Senders CNBC als "außerordentliche" Chefjuristin mit "tiefgreifender Expertise" und einen "großartigen Menschen"./so/DP/stw

    Goldman Sachs Group

    -0,37 %
    -2,15 %
    -10,04 %
    +4,87 %
    +22,89 %
    +119,60 %
    +201,86 %
    +478,15 %
    +1.114,88 %
    ISIN:US38141G1040WKN:920332

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Goldman Sachs Group Aktie

    Die Goldman Sachs Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 759,3 auf Tradegate (13. Februar 2026, 17:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Goldman Sachs Group Aktie um -2,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs Group bezifferte sich zuletzt auf 227,74 Mrd..

    Goldman Sachs Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 18,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 767,00US-Dollar. Von den letzten 3 Analysten der Goldman Sachs Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 843,00US-Dollar was eine Bandbreite von -87,09 %/+11,02 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Chefjuristin von Goldman Sachs geht nach Epstein-Verbindung Nach der Enthüllung von Verbindungen zum berüchtigten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein tritt eine ranghohe Managerin der US-Bank Goldman Sachs ab. Chefjuristin Kathryn Ruemmler werde das Kreditinstitut zum 30. Juni verlassen, wie Goldman Sachs …
