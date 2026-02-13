    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    US-Außenminister Rubio bei der Münchner Sicherheitskonferenz

    • Rubio spricht auf MSC, Erwartungen an NATO-Bekenntnis.
    • Chinas Außenminister Wang Yi folgt Rubios Rede um 9:30.
    • Über 60 Staatschefs, Fokus auf Weltordnung und Ukraine.
    US-Außenminister Rubio bei der Münchner Sicherheitskonferenz
    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Mit großer Spannung wird an diesem Samstag (09.00 Uhr) der Auftritt von US-Außenminister Marco Rubio auf der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) erwartet. Die große Frage ist: Wird er an die Rede von JD Vance aus dem Vorjahr anknüpfen oder nach der Grönland-Krise doch ein Stück auf die Verbündeten zugehen. Die Europäer erhoffen sich ein Bekenntnis zur Nato und möglichst auch eine klare Ansage zum Verbleib von US-Truppen und Atomwaffen in Europa.

    Im Anschluss (9.30 Uhr) an Rubios Rede spricht Chinas Außenminister Wang Yi, danach sind EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Keir Starmer gemeinsam auf der großen Bühne. Auch deutsche Politiker haben am zweiten Tag der Sicherheitskonferenz Auftritte. So wird Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) mit dem Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, über transatlantische Zusammenarbeit sprechen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nimmt an zwei Gesprächsrunden teil.

    Die Veranstalter hatten vorab von einer "Sicherheitskonferenz der Superlative" gesprochen. Es wurden mehr als 60 Staats- und Regierungschefs erwartet und damit mehr als je zuvor. Zudem sollten etwa 100 Außen- und Verteidigungsminister teilnehmen.

    Im Mittelpunkt der bis Sonntag dauernden Beratungen stehen der Umbruch der Weltordnung mit der Krise in den transatlantischen Beziehungen, der Iran-Konflikt und der Ukraine-Krieg. Am Rande der Konferenz werden insbesondere am Samstag zahlreiche Demonstrationen erwartet - unter anderem gegen die iranische Regierung in Teheran./sow/DP/stw





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
