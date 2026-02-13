Besonders beachtet!
Evotec Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 13.02.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Evotec Aktie bisher um +5,33 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.
Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.
Evotec Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 13.02.2026
Einen ganz starken Börsentag erlebt die Evotec Aktie. Mit einer Performance von +5,33 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Evotec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,58 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 6,1690€, mit einem Plus von +5,33 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Evotec einen Gewinn von +7,40 % verbuchen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um -6,59 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,29 %. Im Jahr 2026 gab es für Evotec bisher ein Plus von +6,91 %.
Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,84 % geändert.
Evotec Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,59 %
|1 Monat
|-9,29 %
|3 Monate
|+7,40 %
|1 Jahr
|-31,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der Evotec Aktie, die durch Gewinnmitnahmen und fehlende Unternehmensnachrichten beeinflusst wird. Kritische Stimmen äußern Bedenken zur Unternehmensführung und fordern Veränderungen. Trotz der Unsicherheit gibt es Hoffnungen auf positive Entwicklungen durch Analystenmeinungen und bevorstehende Meldungen. Die Bewertung der Aktie wird als moderat angesehen, was Übernahmeinteresse wecken könnte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
Informationen zur Evotec Aktie
Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,10 Mrd.EUR € wert.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,25 %.
Evotec Aktie jetzt kaufen?
Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.