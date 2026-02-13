Merz und Rubio sprechen über Ukraine-Krieg

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio und Bundeskanzler Friedrich Merz haben sich im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz über Bemühungen für ein Ende des Ukraine-Kriegs ausgetauscht. Rubio habe dabei die starke Unterstützung Deutschlands für die Ukraine gewürdigt, teilte ein Sprecher seines Ministeriums mit. Außerdem sei es um die Koordinierung von Wiederaufbaumaßnahmen gegangen.

Aus deutschen Regierungskreisen hieß es, das Gespräch habe sich auf die Situation in der Ukraine, den Stand der Verhandlungen mit Russland und die weitere Unterstützung der Ukraine vor allem mit militärischen Mitteln konzentriert. Außerdem sei es um die europäische Rolle innerhalb der Nato gegangen.