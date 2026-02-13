    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Merz und Rubio sprechen über Ukraine-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Austausch über Ukraine-Krieg und Unterstützung Deutschlands
    • Koordinierung von Wiederaufbaumaßnahmen besprochen
    • Themen: NATO-Rolle, Nahost und Handelspolitik diskutiert
    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio und Bundeskanzler Friedrich Merz haben sich im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz über Bemühungen für ein Ende des Ukraine-Kriegs ausgetauscht. Rubio habe dabei die starke Unterstützung Deutschlands für die Ukraine gewürdigt, teilte ein Sprecher seines Ministeriums mit. Außerdem sei es um die Koordinierung von Wiederaufbaumaßnahmen gegangen.

    Aus deutschen Regierungskreisen hieß es, das Gespräch habe sich auf die Situation in der Ukraine, den Stand der Verhandlungen mit Russland und die weitere Unterstützung der Ukraine vor allem mit militärischen Mitteln konzentriert. Außerdem sei es um die europäische Rolle innerhalb der Nato gegangen.

    Rubio würdigte demnach deutsche Schritte zur Stärkung der Allianz. Auch über die Situation im Nahen Osten und insbesondere im Iran tauschten sich Merz und Rubio den Angaben zufolge aus. Vor seiner Reise nach China habe Merz auch die Gelegenheit genutzt, mit Rubio über die Situation in Fernost und über Handelspolitik zu sprechen, hieß es.

    Mit Spannung wird Rubios Rede bei der Sicherheitskonferenz an diesem Samstag erwartet. Im vergangenen Jahr hatte US-Vize-Präsident JD Vance in München mit seiner Rede für Aufruhr gesorgt, in der er die europäischen Verbündeten ungewöhnlich scharf attackierte und etwa den Zustand der Demokratie in Europa beklagte./fsp/DP/stw






