    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zaghafter Erholungsversuch nach Inflationsdaten

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen erholen sich leicht nach Kursverlusten.
    • Inflationsdaten stützen Hoffnung auf sinkende Zinsen.
    • Rivian und Applied Materials stark, Pinterest schwach.
    Aktien New York - Zaghafter Erholungsversuch nach Inflationsdaten
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Kursverlusten am Vortag haben sich die US-Börsen am Freitag nach zähem Start etwas berappelt. Mehr als ein moderater Erholungsversuch war das aber nicht. Nach Inflationsdaten für Januar stützte die Hoffnung auf sinkende Zinsen die Kurse etwas. Der Anstieg der Verbraucherpreise war geringer ausgefallen als von Volkswirten erwartet.

    Der Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,49 Prozent auf 49.695 Punkte. Im frühen Wochenverlauf war der New Yorker Leitindex noch auf ein Rekordhoch über 50.500 Punkte gestiegen. Der tags zuvor besonders schwache technologielastige Nasdaq 100 stieg am Freitag um 0,90 Prozent auf 24.909 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zog um 0,65 Prozent auf 6.877 Zähler an. Die Wochenbilanz ist derzeit bei allen drei Indizes negativ. Am Montag sind die US-Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    27.479,63€
    Basispreis
    22,05
    Ask
    × 11,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.329,50€
    Basispreis
    21,38
    Ask
    × 11,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Erneute Zweifel wegen der hohen Investitionen großer KI-Konzerne in Künstliche Intelligenz (KI) hatten am Vortag die Stimmung an den Börsen ein Stück weit getrübt. Solche Zweifel hatten die Techwerte zuletzt immer wieder belastet, auch weil viele der Unternehmen nach der KI-Rally der vergangenen Jahre sehr hoch bewertet sind.

    Unter den Einzelwerten schnellte am Freitag der Aktienkurs des Elektroauto-Herstellers Rivian um 27 Prozent nach oben. Der Herausforderer von Tesla lag mit seinem Lieferausblick für 2026 über den Erwartungen von Analysten.

    Applied Materials gewannen mehr als 8 Prozent. Der Chip-Ausrüster hatte mit seinem Umsatzausblick für das zweite Geschäftsquartal die Markterwartungen deutlich übertroffen und im ersten Jahresviertel überraschend gut abgeschnitten. Das Unternehmen profitiert weiterhin vom KI-Boom und der Nachfrage nach Speicherchips.

    Gefragt waren auch die Aktien des Zimmervermittlers Airbnb. Das Unternehmen überzeugte mit einem überraschend hohen Umsatzausblick für das erste Quartal. Die Papiere legten um über 5 Prozent zu.

    Die Aktien von Pinterest , der Online-Pinnwand für Fotos und Grafiken, stürzten um gut 17 Prozent ab. Ein überraschend schwacher Ausblick auf das erste Geschäftsquartal kam nicht gut an./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,14 % und einem Kurs von 302,1 auf Tradegate (13. Februar 2026, 19:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +4,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,34 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 392,86USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -59,17 %/+40,81 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Zaghafter Erholungsversuch nach Inflationsdaten Nach den deutlichen Kursverlusten am Vortag haben sich die US-Börsen am Freitag nach zähem Start etwas berappelt. Mehr als ein moderater Erholungsversuch war das aber nicht. Nach Inflationsdaten für Januar stützte die Hoffnung auf sinkende Zinsen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     