    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    US-Abgeordnete

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trump zerreißt transatlantische Partnerschaft

    Für Sie zusammengefasst
    • Ocasio-Cortez kritisiert Trump: Autoritarismus droht.
    • Regierung zerstört transatlantische Partnerschaften.
    • Globale Zusammenarbeit ist nötig für demokratische Werte.
    US-Abgeordnete - Trump zerreißt transatlantische Partnerschaft
    Foto: Siarhei - 356130783

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die demokratische US-Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez hat der Regierung unter US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, die Welt in ein autoritäres Zeitalter führen zu wollen. Man erlebe gerade, wie die Regierung die transatlantische Partnerschaft auseinanderreiße und alle demokratischen Normen über den Haufen werfe, sagte Ocasio-Cortez auf der Münchner Sicherheitskonferenz. "Sie wollen die Vereinigten Staaten aus der ganzen Welt zurückziehen, damit wir in ein Zeitalter des Autoritarismus eintreten können."

    Globale Partnerschaften müssten dem einen Riegel vorschieben, mahnte Ocasio-Cortez. Sie und viele andere seien hier, um zu zeigen, dass man bereit sei für ein nächstes Kapitel: "nicht um die Welt in Isolation zu stürzen, sondern um unsere Partnerschaft zu vertiefen und unser Engagement für die Integrität unserer Werte zu verstärken", sagte die Kongressabgeordnete.

    Man befinde sich zwar aktuell in einer neuen Zeit. Das bedeute jedoch nicht, dass die Mehrheit der Amerikaner bereit sei, sich von einer regelbasierten Ordnung abzuwenden und das Bekenntnis zur Demokratie aufzugeben./ctt/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    US-Abgeordnete Trump zerreißt transatlantische Partnerschaft Die demokratische US-Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez hat der Regierung unter US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, die Welt in ein autoritäres Zeitalter führen zu wollen. Man erlebe gerade, wie die Regierung die transatlantische …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     