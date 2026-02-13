Börsen Update USA - 13.02. - US Tech 100 stark +0,68 %

Der Dow Jones steht bei 49.578,47 PKT und gewinnt bisher +0,23 %.

Top-Werte: Nike (B) +3,07 %, Cisco Systems +2,75 %, Caterpillar +2,66 %, Walt Disney +2,37 %, Salesforce +2,31 %

Flop-Werte: Visa (A) -2,67 %, NVIDIA -2,01 %, 3M -2,00 %, American Express -1,34 %, Apple -1,28 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.865,28 PKT und steigt um +0,68 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +9,62 %, Dexcom +8,73 %, Vertex Pharmaceuticals +8,01 %, Constellation Energy +6,35 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +4,75 %

Flop-Werte: Starbucks -2,29 %, NVIDIA -2,01 %, Comcast (A) -1,63 %, Broadcom -1,41 %, Seagate Technology Holdings -1,39 %

Der S&P 500 steht bei 6.863,38 PKT und gewinnt bisher +0,43 %.

Top-Werte: Coinbase +14,58 %, Wynn Resorts +10,93 %, Dexcom +8,73 %, Vertex Pharmaceuticals +8,01 %, Moderna +7,86 %

Flop-Werte: Arista Networks -7,92 %, Norwegian Cruise Line -6,59 %, Constellation Brands (A) -5,68 %, NVR -5,13 %, Steel Dynamics -4,30 %