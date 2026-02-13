Microstrategy (Doing business Strategy) (A) - Aktie steigt kräftig - 13.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Mit einer Performance von +9,62 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,71 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 113,35€, mit einem Plus von +9,62 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Der Kurs der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -47,03 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +9,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,77 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -21,04 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,68 % geändert.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,59 % 1 Monat -25,77 % 3 Monate -47,03 % 1 Jahr -67,30 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung von Bitcoin und deren Auswirkungen auf die Microstrategy-Aktie. Nutzer äußern Bedenken über die abnehmenden Renditen von Bitcoin und die Frage, ob die größte Kurssteigerung bereits erreicht ist. Es wird auch die institutionelle Akzeptanz von Bitcoin thematisiert, wobei einige diese als stabilisierend ansehen, während andere skeptisch sind. Zudem wird die Investition von Microstrategy in Bitcoin als problematisch betrachtet, da der Kurs unter dem durchschnittlichen Einstandswert liegt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 270 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,56 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,41 %. IBM notiert im Plus, mit +1,28 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,30 %. Oracle legt um +3,37 % zu SAP notiert im Plus, mit +0,64 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.