Merz sagt Ukraine weitere Unterstützung zu

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat der Ukraine weitere Unterstützung im Abwehrkrieg gegen Russland versprochen. Bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei der Münchner Sicherheitskonferenz habe Merz unterstrichen, "dass auf Deutschland als momentan größter Unterstützer der Ukraine weiter Verlass sein werde", hieß es aus deutschen Regierungskreisen. Im Zentrum des Gesprächs hätten die aktuelle Kriegssituation und der Stand der Verhandlungen mit Russland und den USA gestanden.

Darüber hinaus hätten Merz und Selenskyj Fragen der Rüstungskooperation und der zivilen Hilfe für die Ukraine besprochen, hieß es weiter. Nach dem Treffen habe sich ein Treffen von Partnern der Ukraine im sogenannten Berlin-Format angeschlossen. Hier hätten die Partner eine neue Anstrengung in der Energiehilfe für die Ukraine verabredet, um die Folgen der anhaltenden Luftschläge gegen die zivile Infrastruktur zu lindern. Daneben seien konkrete Schritte im gemeinsamen Krisenmanagement und der Rüstungsunterstützung diskutiert worden.