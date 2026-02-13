USA schicken weiteren Flugzeugträger nach Nahost

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA schicken im Konflikt mit dem Iran um dessen Atom- und Raketenprogramm einen weiteren Flugzeugträger-Verband in den Nahen Osten. Er werde zeitnah auslaufen, sagte Trump am Freitag vor dem Weißen Haus. US-Medien hatten zuvor berichtet, dass es sich dabei um den in der Karibik stationierten Flugzeugträger "U.S.S. Gerald R. Ford" handelt, den modernsten Flugzeugträger der US-Marine.

Die USA hatten in den vergangenen Wochen ihre militärische Präsenz im Nahen Osten unter anderem mit dem Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" bereits deutlich verstärkt. Der Flugzeugträger "U.S.S. Gerald R. Ford" soll sich dem nun demnach anschließen. Der Verband werde voraussichtlich nicht vor Ende April oder Anfang Mai zurückkehren, berichtete die "New York Times". Auch weitere Kriegsschiffe, Luftabwehrsysteme und Jagdgeschwader befinden sich nach Informationen der US-Zeitung "Wall Street Journal" bereits in der Golfregion.