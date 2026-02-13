Devisen
US-Inflationsdaten bewegen Eurokurs nicht nachhaltig
- Euro-Kurs am Freitag kaum verändert, bei 1,1869 Dollar.
- US-Inflation sank überraschend auf 2,4 Prozent.
- Leitzinssenkungen der Fed nicht kurzfristig erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag kaum verändert. Die in den Vereinigten Staaten im Januar unerwartet deutlich gesunkene Inflationsrate belastete den US-Dollar nur vorübergehend. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im New Yorker Handel zuletzt 1,1869 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1862 (Donnerstag: 1,1874) Dollar festgesetzt und der Dollar somit 0,8430 (0,8421) Euro gekostet.
In den USA hatte sich die Inflation im Januar überraschend deutlich abgeschwächt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 2,4 Prozent. Im Dezember hatte die Inflation noch bei 2,7 Prozent gelegen. Volkswirte hatten einen Rückgang erwartet, waren aber im Schnitt von einer etwas höheren Jahresrate von 2,5 Prozent ausgegangen.
Der Euro legte nach den Daten zum Dollar kurzzeitig bis auf 1,1885 Dollar zu. Er gab einen Teil der Gewinne danach wieder ab. Die Wirkung hielt sich in Grenzen, da immer noch viele Ökonomen baldige Leitzinssenkungen durch die Fed noch nicht erwarten. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, verwies auf die robuste US-Wirtschaft. "Da gleichzeitig die Inflationsrate noch über dem Fed-Ziel von zwei Prozent liegt, besteht also keine Notwendigkeit für die US-Währungshüter, rasch handeln zu müssen."/jsl/he/ajx/he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
EUR/USD Prognosen Update
In der vergangenen Woche hat der Kurs weitere Verluste abgefangen und konnte diese Tendenz in einen (aus Eurosicht ;) ) freundlichen Wochenauftakt umwandeln. Zunächst bietet das Vorjahreshoch jedoch Widerstand, wobei mögliche Impulse aus den US-Wirtschaftsdaten dem Währungspaar am heutigen Mittwoch weiteren Auftrieb geben könnten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1880 bis 1,1980
Nächste Widerstände: 1,2082 | 1,2349
Wichtige Unterstützungen: 1,1918 | 1,1874 = Vorwochenhoch | 1,1830 | 1,1766 = Vorwochentief