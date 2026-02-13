    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    US-Inflationsdaten bewegen Eurokurs nicht nachhaltig

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro-Kurs am Freitag kaum verändert, bei 1,1869 Dollar.
    • US-Inflation sank überraschend auf 2,4 Prozent.
    • Leitzinssenkungen der Fed nicht kurzfristig erwartet.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag kaum verändert. Die in den Vereinigten Staaten im Januar unerwartet deutlich gesunkene Inflationsrate belastete den US-Dollar nur vorübergehend. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im New Yorker Handel zuletzt 1,1869 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1862 (Donnerstag: 1,1874) Dollar festgesetzt und der Dollar somit 0,8430 (0,8421) Euro gekostet.

    In den USA hatte sich die Inflation im Januar überraschend deutlich abgeschwächt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 2,4 Prozent. Im Dezember hatte die Inflation noch bei 2,7 Prozent gelegen. Volkswirte hatten einen Rückgang erwartet, waren aber im Schnitt von einer etwas höheren Jahresrate von 2,5 Prozent ausgegangen.

    Der Euro legte nach den Daten zum Dollar kurzzeitig bis auf 1,1885 Dollar zu. Er gab einen Teil der Gewinne danach wieder ab. Die Wirkung hielt sich in Grenzen, da immer noch viele Ökonomen baldige Leitzinssenkungen durch die Fed noch nicht erwarten. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, verwies auf die robuste US-Wirtschaft. "Da gleichzeitig die Inflationsrate noch über dem Fed-Ziel von zwei Prozent liegt, besteht also keine Notwendigkeit für die US-Währungshüter, rasch handeln zu müssen."/jsl/he/ajx/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
