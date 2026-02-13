UniCredit Aktie mit Kursrutsch - -4,19 % - 13.02.2026

Die UniCredit Aktie ist bisher um -4,19 % auf 71,38€ gefallen. Das sind -3,13 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der UniCredit Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,39 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,19 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

UniCredit ist eine führende paneuropäische Bank mit starkem Fokus auf nachhaltige Finanzlösungen und einem umfassenden Dienstleistungsangebot in Europa. Hauptkonkurrenten sind BNP Paribas und Deutsche Bank. Ihre Stärke liegt in einem breiten Netzwerk in Mittel- und Osteuropa und einer fortschrittlichen digitalen Infrastruktur.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die UniCredit-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,24 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die UniCredit Aktie damit um -4,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,42 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von UniCredit +4,93 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,50 % geändert.

UniCredit Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,38 % 1 Monat +4,42 % 3 Monate +9,24 % 1 Jahr +58,75 %

Informationen zur UniCredit Aktie

Es gibt 2 Mrd. UniCredit Aktien. Damit ist das Unternehmen 111,37 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 13.02.2026 im E-Stoxx 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 85,70 auf 91,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Donnerstag an den jüngsten Quartalsbericht der …

So schlagen sich die Wettbewerber von UniCredit

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,59 %. Banco Santander notiert im Minus, mit -2,44 %. Intesa Sanpaolo notiert im Minus, mit -2,43 %. Societe Generale verliert -5,30 % Banco BPM notiert im Minus, mit -4,48 %.

UniCredit Aktie jetzt kaufen?

Ob die UniCredit Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur UniCredit Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.