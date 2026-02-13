    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUniCredit AktievorwärtsNachrichten zu UniCredit

    UniCredit Aktie mit Kursrutsch - -4,19 % - 13.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die UniCredit Aktie bisher Verluste von -4,19 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der UniCredit Aktie.

    Foto: andersphoto - stock.adobe.com

    UniCredit ist eine führende paneuropäische Bank mit starkem Fokus auf nachhaltige Finanzlösungen und einem umfassenden Dienstleistungsangebot in Europa. Hauptkonkurrenten sind BNP Paribas und Deutsche Bank. Ihre Stärke liegt in einem breiten Netzwerk in Mittel- und Osteuropa und einer fortschrittlichen digitalen Infrastruktur.

    UniCredit Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 13.02.2026

    Die UniCredit Aktie ist bisher um -4,19 % auf 71,38 gefallen. Das sind -3,13  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der UniCredit Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,39 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,19 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die UniCredit-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,24 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die UniCredit Aktie damit um -4,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,42 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von UniCredit +4,93 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,50 % geändert.

    UniCredit Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,38 %
    1 Monat +4,42 %
    3 Monate +9,24 %
    1 Jahr +58,75 %

    Informationen zur UniCredit Aktie

    Es gibt 2 Mrd. UniCredit Aktien. Damit ist das Unternehmen 111,37 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 13.02.2026


    Top- und Flop-Aktien am 13.02.2026 im E-Stoxx 50.

    Börsen Update Europa - 13.02. - ATX schwach -1,66 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    GOLDMAN SACHS stuft UNICREDIT SPA auf 'Buy'


    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 85,70 auf 91,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Donnerstag an den jüngsten Quartalsbericht der …

    So schlagen sich die Wettbewerber von UniCredit

    BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,59 %. Banco Santander notiert im Minus, mit -2,44 %. Intesa Sanpaolo notiert im Minus, mit -2,43 %. Societe Generale verliert -5,30 % Banco BPM notiert im Minus, mit -4,48 %.

    UniCredit Aktie jetzt kaufen?


    Ob die UniCredit Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur UniCredit Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    UniCredit

    -4,19 %
    -4,27 %
    +4,53 %
    +9,33 %
    +58,31 %
    +295,95 %
    +777,99 %
    +368,54 %
    +271,32 %
    ISIN:IT0005239360WKN:A2DJV6



