Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 13.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.02.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Visa (A)
Tagesperformance: -3,41 %
Platz 1
Performance 1M: -10,68 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 2
Performance 1M: -2,12 %
NVIDIA
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 3
Performance 1M: -0,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
In Beiträgen im wallstreetONLINE‑Forum dominieren sachliche Einschätzungen: Kurzfristige Erholung (Hinweis auf Anstieg von ~170 auf ~190 USD) und zuletzt gescheiterter Ausbruch; Widerstand bei ~200 USD, Risiko bei Unterschreiten von 170 USD. KI‑Capex und starke Nachfrage als Treiber, aber Bewertungs- und Konkurrenzrisiken genannt; Kursziele reichen bis 229–269 USD. Prozentuale 14‑Tage‑Änderung wurde nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Nike (B)
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 4
Performance 1M: -8,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B)
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nike (B) eingestellt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nike (B) eingestellt.
Walt Disney
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 5
Performance 1M: -10,99 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 6
Performance 1M: -17,84 %
Apple
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 7
Performance 1M: -0,94 %
Caterpillar
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 8
Performance 1M: +22,07 %
3M
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 9
Performance 1M: +1,76 %
