Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 13.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA

In Beiträgen im wallstreetONLINE‑Forum dominieren sachliche Einschätzungen: Kurzfristige Erholung (Hinweis auf Anstieg von ~170 auf ~190 USD) und zuletzt gescheiterter Ausbruch; Widerstand bei ~200 USD, Risiko bei Unterschreiten von 170 USD. KI‑Capex und starke Nachfrage als Treiber, aber Bewertungs- und Konkurrenzrisiken genannt; Kursziele reichen bis 229–269 USD. Prozentuale 14‑Tage‑Änderung wurde nicht angegeben.