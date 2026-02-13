Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 13.02.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.02.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +9,72 %
Platz 1
Performance 1M: -25,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein vorsichtig positives Sentiment zu MicroStrategy (MSTR): Anleger sehen MSTR als liquiden, institutionalisierten BTC‑Proxy mit Bilanzlogik, Hebelwirkung und hoher Optionsliquidität; ASST/Streich gelten nicht als gleichwertiger Ersatz. Kritiker warnen vor abnehmenden prozentualen Renditen von BTC und begrenztem Upside. Kursverlauf 14T: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Dexcom
Tagesperformance: +7,06 %
Platz 2
Performance 1M: -13,07 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +6,54 %
Platz 3
Performance 1M: +7,42 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +4,80 %
Platz 4
Performance 1M: +4,99 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +4,48 %
Platz 5
Performance 1M: -46,88 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +4,19 %
Platz 6
Performance 1M: -13,05 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +4,16 %
Platz 7
Performance 1M: -19,73 %
Autodesk
Tagesperformance: +3,87 %
Platz 8
Performance 1M: -21,51 %
Zscaler
Tagesperformance: +3,35 %
Platz 9
Performance 1M: -22,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zscaler
Im wallstreetONLINE-Forum: RBC senkt Kursziel von 290 auf 250, behält aber Outperform – deutet Bewertungsanpassung an. Zscaler kauft Squarex und führt eine AI-Security-Suite ein, öffnet damit neue Märkte. Nutzer sehen breitflächigen Markt- und Wachstumsaktien-Rückgang. Kurs (14 Tage): nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zscaler eingestellt.
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +3,27 %
Platz 10
Performance 1M: -12,02 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -3,23 %
Platz 11
Performance 1M: -41,49 %
Starbucks
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 12
Performance 1M: +5,43 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +3,05 %
Platz 13
Performance 1M: +22,03 %
NVIDIA
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 14
Performance 1M: -0,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
In Beiträgen im wallstreetONLINE‑Forum dominieren sachliche Einschätzungen: Kurzfristige Erholung (Hinweis auf Anstieg von ~170 auf ~190 USD) und zuletzt gescheiterter Ausbruch; Widerstand bei ~200 USD, Risiko bei Unterschreiten von 170 USD. KI‑Capex und starke Nachfrage als Treiber, aber Bewertungs- und Konkurrenzrisiken genannt; Kursziele reichen bis 229–269 USD. Prozentuale 14‑Tage‑Änderung wurde nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Cisco Systems
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 15
Performance 1M: -2,12 %
Synopsys
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 16
Performance 1M: -21,62 %
Copart
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 17
Performance 1M: -10,00 %
Western Digital
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 18
Performance 1M: +33,49 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 19
Performance 1M: +32,27 %
Linde
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 20
Performance 1M: +8,18 %
PayPal
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 21
Performance 1M: -33,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Im wallstreetONLINE-Forum herrscht ein gespaltenes, sachliches Sentiment: Viele sehen PayPal als stark abgewertet/überverkauft (vor 3 Monaten ~64€, vor 12 Monaten ~90€, aktuell ~30€) und bewerten die Aktie historisch günstig (KGV‑Angaben ~1–5) — Kaufideen unter €30. Gegenstimmen verweisen auf Fundamentaldruck in den USA, Konkurrenz (Venmo) und unklaren Nutzen jüngster Partnerschaften (z.B. Sabre). Letzte 14 Tage: Prozent nicht angegeben; Beiträge deuten auf anhaltende Schwäche.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.
Verisk Analytics
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 22
Performance 1M: -23,24 %
Xcel Energy
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 23
Performance 1M: +8,62 %
Apple
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 24
Performance 1M: -0,94 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 25
Performance 1M: +8,97 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 26
Performance 1M: -15,32 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 27
Performance 1M: -31,53 %
