Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 13.02.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.02.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Coinbase
Tagesperformance: +14,28 %
Tagesperformance: +14,28 %
Platz 1
Performance 1M: -42,80 %
Performance 1M: -42,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Coinbase
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert ein tendenziell bullisches Sentiment: Nachbörslicher Anstieg auf ~89€, viele sehen Coinbase als Schnäppchen mit starkem Ausblick, institutionelles Interesse und technische Bull‑Signale (Gann, Gap‑Up‑Potenzial, Ziel bis ~179$). Unterstützungen/Eintrittspunkte genannt: 111/120/122€. Vereinzelt Zweifel an einer stabilen Bodenbildung. 14‑Tage‑Kursentwicklung: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Coinbase eingestellt.
Wynn Resorts
Tagesperformance: +10,61 %
Tagesperformance: +10,61 %
Platz 2
Performance 1M: -12,24 %
Performance 1M: -12,24 %
Arista Networks
Tagesperformance: -10,47 %
Tagesperformance: -10,47 %
Platz 3
Performance 1M: +21,75 %
Performance 1M: +21,75 %
Constellation Brands (A)
Tagesperformance: -8,78 %
Tagesperformance: -8,78 %
Platz 4
Performance 1M: -2,90 %
Performance 1M: -2,90 %
Dexcom
Tagesperformance: +7,48 %
Tagesperformance: +7,48 %
Platz 5
Performance 1M: -13,07 %
Performance 1M: -13,07 %
CBRE Group Registered (A)
Tagesperformance: +7,17 %
Tagesperformance: +7,17 %
Platz 6
Performance 1M: -21,75 %
Performance 1M: -21,75 %
NVR
Tagesperformance: -6,96 %
Tagesperformance: -6,96 %
Platz 7
Performance 1M: +5,41 %
Performance 1M: +5,41 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: -6,88 %
Tagesperformance: -6,88 %
Platz 8
Performance 1M: -5,44 %
Performance 1M: -5,44 %
Moderna
Tagesperformance: +6,71 %
Tagesperformance: +6,71 %
Platz 9
Performance 1M: +15,15 %
Performance 1M: +15,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert optimistisches Short‑Squeeze-Narrativ: Nutzer melden hohe Insider/Institutionalanteile (~75–93%), Short‑Quote ~18% und geringen Streubesitz, was Squeeze‑Potenzial suggeriert. Es wird ein jüngstes Earnings‑Beat (Yahoo) genannt; als Risiko gilt der Arbutus‑Patentprozess (März 2026). 14‑Tage‑Kursentwicklung nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +6,50 %
Tagesperformance: +6,50 %
Platz 10
Performance 1M: +7,42 %
Performance 1M: +7,42 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: +6,15 %
Tagesperformance: +6,15 %
Platz 11
Performance 1M: +21,73 %
Performance 1M: +21,73 %
Paycom Software
Tagesperformance: +6,01 %
Tagesperformance: +6,01 %
Platz 12
Performance 1M: -27,06 %
Performance 1M: -27,06 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: +5,95 %
Tagesperformance: +5,95 %
Platz 13
Performance 1M: -31,74 %
Performance 1M: -31,74 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: +5,48 %
Tagesperformance: +5,48 %
Platz 14
Performance 1M: +4,35 %
Performance 1M: +4,35 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +5,45 %
Tagesperformance: +5,45 %
Platz 15
Performance 1M: -41,43 %
Performance 1M: -41,43 %
C.H.Robinson Worldwide
Tagesperformance: +5,36 %
Tagesperformance: +5,36 %
Platz 16
Performance 1M: -5,41 %
Performance 1M: -5,41 %
Garmin
Tagesperformance: +5,25 %
Tagesperformance: +5,25 %
Platz 17
Performance 1M: -5,25 %
Performance 1M: -5,25 %
Baxter International
Tagesperformance: +5,20 %
Tagesperformance: +5,20 %
Platz 18
Performance 1M: -9,72 %
Performance 1M: -9,72 %
NRG Energy
Tagesperformance: +5,15 %
Tagesperformance: +5,15 %
Platz 19
Performance 1M: +12,71 %
Performance 1M: +12,71 %
Expeditors International of Washington
Tagesperformance: +5,11 %
Tagesperformance: +5,11 %
Platz 20
Performance 1M: -14,92 %
Performance 1M: -14,92 %
Eversource Energy
Tagesperformance: +5,11 %
Tagesperformance: +5,11 %
Platz 21
Performance 1M: +6,36 %
Performance 1M: +6,36 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: +4,46 %
Tagesperformance: +4,46 %
Platz 22
Performance 1M: +38,18 %
Performance 1M: +38,18 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +4,40 %
Tagesperformance: +4,40 %
Platz 23
Performance 1M: +4,99 %
Performance 1M: +4,99 %
Boston Properties
Tagesperformance: +4,35 %
Tagesperformance: +4,35 %
Platz 24
Performance 1M: -13,41 %
Performance 1M: -13,41 %
Air Products & Chemicals
Tagesperformance: -4,18 %
Tagesperformance: -4,18 %
Platz 25
Performance 1M: +7,28 %
Performance 1M: +7,28 %
Steel Dynamics
Tagesperformance: -4,06 %
Tagesperformance: -4,06 %
Platz 26
Performance 1M: +15,53 %
Performance 1M: +15,53 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: -3,96 %
Tagesperformance: -3,96 %
Platz 27
Performance 1M: -4,49 %
Performance 1M: -4,49 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: -3,76 %
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 28
Performance 1M: +9,05 %
Performance 1M: +9,05 %
Expedia Group
Tagesperformance: -3,44 %
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 29
Performance 1M: -31,13 %
Performance 1M: -31,13 %
Nucor
Tagesperformance: -3,37 %
Tagesperformance: -3,37 %
Platz 30
Performance 1M: +11,78 %
Performance 1M: +11,78 %
Starbucks
Tagesperformance: -3,26 %
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 31
Performance 1M: +5,43 %
Performance 1M: +5,43 %
Visa (A)
Tagesperformance: -3,16 %
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 32
Performance 1M: -10,68 %
Performance 1M: -10,68 %
WR Berkley
Tagesperformance: -3,14 %
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 33
Performance 1M: +1,80 %
Performance 1M: +1,80 %
NVIDIA
Tagesperformance: -3,08 %
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 34
Performance 1M: -0,63 %
Performance 1M: -0,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
In Beiträgen im wallstreetONLINE‑Forum dominieren sachliche Einschätzungen: Kurzfristige Erholung (Hinweis auf Anstieg von ~170 auf ~190 USD) und zuletzt gescheiterter Ausbruch; Widerstand bei ~200 USD, Risiko bei Unterschreiten von 170 USD. KI‑Capex und starke Nachfrage als Treiber, aber Bewertungs- und Konkurrenzrisiken genannt; Kursziele reichen bis 229–269 USD. Prozentuale 14‑Tage‑Änderung wurde nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Zebra Technologies (A)
Tagesperformance: -3,01 %
Tagesperformance: -3,01 %
Platz 35
Performance 1M: +2,33 %
Performance 1M: +2,33 %
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: -2,85 %
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 36
Performance 1M: +13,53 %
Performance 1M: +13,53 %
Uber Technologies
Tagesperformance: -2,77 %
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 37
Performance 1M: -19,89 %
Performance 1M: -19,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Uber Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt positives Sentiment zu Wachstum: Getir‑Deal in der Türkei (Übernahme Food‑Geschäft für $335M; Getir Food >$1 Mrd Bruttobuchungen) sowie Ausweitung autonomer Dienste (Baidu/ Apollo Go, WeRide Robotaxis) stützen Wachstumserwartungen. Risiken: dynamische Tarife/Monopolbedenken könnten Nachfrage drücken. 14‑Tage‑Kurschange fehlt und wurde nicht berücksichtigt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Uber Technologies eingestellt.
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -2,67 %
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 38
Performance 1M: +32,27 %
Performance 1M: +32,27 %
The Hershey
Tagesperformance: -2,50 %
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 39
Performance 1M: +16,50 %
Performance 1M: +16,50 %
Western Digital
Tagesperformance: -2,50 %
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 40
Performance 1M: +33,49 %
Performance 1M: +33,49 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte