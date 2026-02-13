Constellation Brands (A) Aktie im Ausverkauf - 13.02.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Constellation Brands (A) Aktie. Mit einer Performance von -8,85 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,40 %, geht es heute bei der Constellation Brands (A) Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Constellation Brands ist ein führender Anbieter von alkoholischen Getränken mit einem starken Markenportfolio und einer bedeutenden Marktstellung in den USA. Wichtige Konkurrenten sind Anheuser-Busch InBev und Heineken. Das Unternehmen hebt sich durch strategische Investitionen und Partnerschaften ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Constellation Brands (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +23,09 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Constellation Brands (A) Aktie damit um -10,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,05 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Constellation Brands (A) +18,01 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

Constellation Brands (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,73 % 1 Monat -3,05 % 3 Monate +23,09 % 1 Jahr -10,70 %

Informationen zur Constellation Brands (A) Aktie

Es gibt 173 Mio. Constellation Brands (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,84 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 13.02.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Technologieaktien geben weltweit den Takt vor: Während Leitindizes nur moderat steigen, sorgen TecDAX, SDAX und US-Techwerte für die spannendsten Bewegungen an den Börsen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Diageo, Heineken und Co.

Diageo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,95 %. Heineken notiert im Minus, mit -2,15 %. Pernod Ricard notiert im Plus, mit +0,83 %. Brown-Forman Registered (B) verliert -2,74 % Anheuser-Busch InBev notiert im Plus, mit +0,22 %.

Constellation Brands (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Constellation Brands (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Constellation Brands (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.