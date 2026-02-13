    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsConstellation Brands (A) AktievorwärtsNachrichten zu Constellation Brands (A)

    Besonders beachtet!

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Constellation Brands (A) Aktie im Ausverkauf - 13.02.2026

    Am 13.02.2026 ist die Constellation Brands (A) Aktie, bisher, um -8,85 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Constellation Brands (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Constellation Brands (A) Aktie im Ausverkauf - 13.02.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Constellation Brands ist ein führender Anbieter von alkoholischen Getränken mit einem starken Markenportfolio und einer bedeutenden Marktstellung in den USA. Wichtige Konkurrenten sind Anheuser-Busch InBev und Heineken. Das Unternehmen hebt sich durch strategische Investitionen und Partnerschaften ab.

    Constellation Brands (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.02.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Constellation Brands (A) Aktie. Mit einer Performance von -8,85 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,40 %, geht es heute bei der Constellation Brands (A) Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.304,04€
    Basispreis
    4,49
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.375,27€
    Basispreis
    4,64
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Constellation Brands (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +23,09 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Constellation Brands (A) Aktie damit um -10,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,05 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Constellation Brands (A) +18,01 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

    Constellation Brands (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,73 %
    1 Monat -3,05 %
    3 Monate +23,09 %
    1 Jahr -10,70 %

    Informationen zur Constellation Brands (A) Aktie

    Es gibt 173 Mio. Constellation Brands (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,84 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 13.02.2026


    Top- und Flop-Aktien am 13.02.2026 im S&P 500.

    Börsen Update USA - 13.02. - US Tech 100 stark +0,68 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    TecDAX zündet Rallye: Techwerte überflügeln DAX & Wall Street-Indizes


    Technologieaktien geben weltweit den Takt vor: Während Leitindizes nur moderat steigen, sorgen TecDAX, SDAX und US-Techwerte für die spannendsten Bewegungen an den Börsen.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Diageo, Heineken und Co.

    Diageo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,95 %. Heineken notiert im Minus, mit -2,15 %. Pernod Ricard notiert im Plus, mit +0,83 %. Brown-Forman Registered (B) verliert -2,74 % Anheuser-Busch InBev notiert im Plus, mit +0,22 %.

    Constellation Brands (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Constellation Brands (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Constellation Brands (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Constellation Brands (A)

    -8,88 %
    -10,73 %
    -3,05 %
    +23,09 %
    -10,70 %
    -35,39 %
    -29,31 %
    +12,52 %
    +236,80 %
    ISIN:US21036P1084WKN:871918



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Constellation Brands (A) Aktie im Ausverkauf - 13.02.2026 Am 13.02.2026 ist die Constellation Brands (A) Aktie, bisher, um -8,85 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Constellation Brands (A) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     