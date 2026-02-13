    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

    Erholungsversuch gescheitert

    Für Sie zusammengefasst
    • : Erholung misslungen, Risiko vor Wochenende (US)
    • : Dow/Nasdaq/S&P leicht +, Woche negativ -1,4%.
    • : Zweifel an KI-Investitionen drücken Techwerte
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Erholungsversuch gescheitert
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt ist am Freitag eine Erholung von den deutlichen Vortagesverlusten nicht geglückt. Risiko raus, schien das Motto der Marktteilnehmer vor dem verlängerten Wochenende zu lauten. Am Montag sind die US-Börsen wegen eines Feiertages geschlossen. Ein im Januar geringerer Anstieg der Inflation als erwartet gab am Freitag zwar etwas Hoffnung auf sinkende Zinsen, half dem Aktienmarkt aber letztlich nicht wirklich.

    Der Dow Jones Industrial rettete ein Plus von 0,10 Prozent über die Ziellinie beim Stand von 49.500,93 Punkten. Im frühen Wochenverlauf hatte der New Yorker Leitindex noch über 1.000 Punkte höher eine Rekordmarke erreicht. Der tags zuvor besonders schwache technologielastige Nasdaq 100 schloss am Freitag mit plus 0,18 Prozent auf 24.732,73 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 ging mit plus 0,05 Prozent auf 6.836,17 Punkten ins Wochenende. Die Wochenbilanz ist bei allen drei Indizes negativ: Der Dow verlor 1,2 Prozent, für den S&P 500 und den Nasdaq 100 ergibt sich jeweils ein Minus von 1,4 Prozent.

    Am Vortag hatten schon erneute Zweifel wegen der hohen Investitionen großer KI-Konzerne in Künstliche Intelligenz (KI) die Stimmung an den Börsen getrübt. Solche Zweifel hatten die Techwerte zuletzt immer wieder belastet, auch weil viele der Unternehmen nach der KI-Rally der vergangenen Jahre sehr hoch bewertet sind.

    Unten den Aktien der Magnificent Seven, also der am höchsten bewerteten Tech-Unternehmen der Welt, schafften es nur Tesla gerade so ins Plus. Am deutlichsten waren die Abschläge für Nvidia und Apple mit 2,2 beziehungsweise 2,3 Prozent, womit sie ihre Vortageseinbußen ausweiteten.

    Applied Materials gewannen 8,1 Prozent. Der Chip-Ausrüster hatte mit seinem Umsatzausblick für das zweite Geschäftsquartal die Markterwartungen deutlich übertroffen und im ersten Jahresviertel überraschend gut abgeschnitten. Das Unternehmen profitiert weiterhin vom KI-Boom und der Nachfrage nach Speicherchips.

    Der Aktienkurs des Elektroauto-Herstellers Rivian schnellte um 26,6 Prozent nach oben. Der Herausforderer von Tesla hatte mit seinem Lieferausblick für 2026 die Erwartungen von Analysten übertroffen.

    Aktien von Goldminen legten mit dem Goldpreis zu, auch wenn dieser zwischenzeitlich kurz abgesackt war. Die Inflationsdaten begünstigten die Zinssenkungserwartungen. Weil Gold keine Zinsen abwirft, erlebt das gelbe Metall in einem Umfeld mit potenziell niedrigeren Zinsen eher einen Zulauf. Agnico Eagle Mines und Barrick Mining gewannen jeweils 5,6 Prozent.

    Gefragt waren auch die Aktien des Zimmervermittlers Airbnb . Das Unternehmen überzeugte mit einem überraschend hohen Umsatzausblick für das erste Quartal. Die Papiere legten um 4,7 Prozent zu.

    Hingegen stürzten die Aktien von Pinterest um 16,8 Prozent ab. Ein überraschend schwacher Ausblick des Social-Media-Unternehmens auf das erste Geschäftsquartal kam nicht gut an./ajx/he

     

