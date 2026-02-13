Wirtschaft
US-Börsen etwas stärker - Inflationsrate sinkt unerwartet deutlich
Foto: New York Stock Exchange (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Freitag nach den deutlichen Verlusten des Vortags leicht zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.501 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Handelstag am Vortag.
Der Nasdaq 100 ging bei 24.733 Punkten 0,2 Prozent höher aus dem Handel, während der breiter aufgestellte S&P 500 den Tag mit 6.836 Punkten 0,1 Prozent im Plus beendete.
Am Nachmittag waren die Inflationsdaten für Januar veröffentlicht worden. Die US-Inflationsrate fiel dabei unerwartet deutlich von 2,7 Prozent auf 2,4 Prozent. Auch unter Herausrechnung der volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise geht die Teuerungsrate von 2,6 Prozent auf 2,5 Prozent zurück.
"Das wohl größte Phänomen beim Blick auf die US-Inflationsrate ist, dass bislang von den Zöllen kein nennenswerter Inflationsdruck ausging", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Ein Grund dafür dürfte die gestiegene Arbeitsproduktivität im zweiten und dritten Quartal sein. "Diese legte nach Angaben der US-Statistikbehörde im jeweiligen Quartalsvergleich im Bereich der fünf Prozent jeweils deutlich zu. Damit sollten Produktivitätsgewinne zumindest teilweise einen Teil der Zollerhöhungen aufgefangen haben."
"Allerdings dürfte es in den kommenden Monaten dennoch zu einer gewissen Überwälzung zollbedingter höherer Einkaufspreise auf die Kunden geben", so Gitzel. Dies zeigen zumindest Umfragen der Fed. "Für die Fed ergeben sich aus den Januar-Inflationsdaten keine zwingenden Handlungszwänge."
AlphaOne_ schrieb 11.02.26, 18:02
Ich finde ja du beschwichtigst etwas zu stark. Man muss auch mal klare Kante zeigen wenn etwas zu weit geht. Und das tut es.
Ich meine wir haben eine Staatsquote von etwa 50 Prozent. Zusätzlich noch jede Menge Menschen, die wir auf Grund politischer Entscheidungen finanzieren. Wir wurden dazu weder gefragt noch hatten im Vorfeld irgendein Mitspracherecht.
Und sind wie viele Leistungsträger in unserer Gesellschaft von den insgesamt 84 Millionen Menschen im Land welche den Laden wirklich am Laufen halten?
Dieses Verhältnis zwischen "Leistungsträgern" und dem Rest stimmt nach meinem Empfinden einfach hinten vorne nicht mehr. Das ist nicht nur ein wenig sondern grob in Schieflage.
Wenn ich als einziger Mechaniker in einer Autowerkstatt arbeiten würde, in der 2 Mitarbeiter in der Lohnabrechnung sitzen, 2 in der Ersatzteilbeschaffung, einer für Qualitätssicherung zuständig wäre, einer ausschließlich die Entsorgung übernimmt und einer für die Rechnungsstellung zuständig wäre und sich dann der Chef ständig noch neue bürokratische Gemeinheiten und neue Zettelwirtschaft einfallen lassen würde, Kollegen aus anderen Abteilungen ständig alles besser wüssten obwohl sie noch nie geschraubt haben, insbesondere, wie ich meinen Job zu erledigen habe und mir der Chef bei jeder Gelegenheit zusätzlich mit seinem Moralismus auf den Geist gehen würde ich vermutlich auch sagen, "Wisst ihr was, Ihr könnt mir alle mal die Hutkrempe raufsteigen, schmeißt euren Laden doch selbst, dann wisst ihr wie es ist.".
Ich würde mir eher eine Autowerkstatt wünschen in der 7 Mechaniker motiviert schrauben und der Chef im Notfall mit anpackt, die Lohnbuchhaltung und die komplette Organisation schmeißt, vielleicht mit einer Bürohilfe. Sonst ist das einfach vollkommen ineffizient und gleicht eher eine selbst verwaltenden Behörde mit einem "Arbeitssklaven" als einer effizienten und funktionierenden Werkstatt. Und die Kunden wären vermutlich ebenfalls wesentlich zufriedener.
Das ist jetzt etwas plakativ und leicht populistisch angehaucht, aber so ist es doch zugespitzt beschrieben mittlerweile in unserem Land.
Zu deinen Zahlen.
Bei 18000 Euro Dividenden zahlst du(ich lasse den Freibetrag jetzt weg):
Kapitalertragssteuer(25 %): 4500 Euro
Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragssteuer (5,5 %) : 247,50 Euro
Zukünftig dann ggf. zusätzlich bezogen auf 18000 Euro Dividenden:
Krankenversicherung(14,6 %): 2648 Euro
Pflegeversicherung (3,6 %): 648 Euro
(Arbeitslosenversicherung(2,6%): 468 Euro)
Rentenversicherung(18,6 %): 3348 Euro
Wie kommst du auf die von dir angegebenen 120-150 Euro monatlich? Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Meinst du die Bank oder das Unternehmen welches die Dividenden ausschüttet übernehmen zukünftig die Hälfte deiner zu entrichtenden Beiträge?
Vielleicht kommst du auf so niedrige Beiträge wenn du Privatier bist und ansonsten keinerlei Einkünfte hast. Aber als arbeitender Mensch dürften die Abschläge meines Erachtens nach wesentlich höher ausfallen. Falls du mehr weißt, kläre uns/mich bitte auf.
Und meine Meinung ist, wenn Menschen mit Geld prinzipiell nicht umgehen können, ist es egal ob ich ihnen 100 Euro oder 200 Euro anvertraue. Da nützt es auch wenig, wenn ich eine spendable oder gönnerhafte Einstellung vertrete, das Geld ist mit hoher Wahrscheinlichkeit weg.
Wenn ich einen Blick auf die Steuereinnahmen werfe sehe ich nur wie die Einnahmen sprudeln. Mir aber bleibt effektiv immer weniger von meiner Arbeit zum Leben. Ich will nicht jammern, ich möchte es nur erwähnen, da es vielen anderen vermutlich ähnlich geht.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5931/board/20260211180205-ecdeb033ee138bdd680672e0318115a04cc7b234d8c22b0da.png
Timburg schrieb 09.02.26, 07:44
Schönen guten Morgen, Ulf
heute steh ich mal nicht auf dem Schlauch. Und hab sofort kapiert - hab das Posting beim Cbär natürlich auch gesehen. Wollte schon melden wegen Themenverfehlung - die Devise dort lautet ja "mehr erreichen" und nicht "nix erreichen". Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif Aber sollen sich andere drum kümmern - fühl mich nicht mehr zuständig, überall aufräumen und den Müll rauszubringen. Na ja, wer meint wegen einem Nebensatz so ausrasten zu müssen.......Was ich als lesenswert finde, entscheide immer noch ich. Hab dann aber sicherheitshalber mal mein Depot gecheckt und tatsächlich: durch die Bank nur defizitäre Softwarebuden. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif Man könnte schon sagen der NBIM-II wird nur noch künstlich mit Software am Leben gehalten. Und mich dürft Ihr ab sofort KImburg nennen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif
@the rest
zur Erklärung. Meine "Freundschaft" mit Malecon geht schon über paar Jahre - irgendwie hat er ein Timburg-Trauma. Genau wie dieser Freddy. Aber: viel Feind, viel Ehr. Schlimmer wäre es, unbemerkt durchs Leben zu ziehen. Und wenn ich seinen Arena-Thread nicht mehr lesenswert finde, hat das seine guten Gründe. Er fing ja mit viel tamtam und monatelangen Vorbereitungen an. Hat auch paar Monate mit kleinen 800-1000€-Kaufen brav gestartet. Bis es ihm zu langsam war und er im Herbst 2022 mit DAX-Puts anfing. Und er über uns "unbedarften Kleinanleger" gespottet hat, welche sich in den Markt drängen lassen. OK, der DAX stieg unbeirrt weiter, seine Puts schmolzen weg und zum Glück hab ich ihn davor bewahrt, auch noch S&P-Puts zu kaufen. Wie auch immer - er hat in der Zeit den Anschluss an die Märkte verloren und danach den typischen Anfängerfehler gemacht. Mit der Brechstange aufzuholen. Und da waren es plötzlich 4-5k Evotec (bei um die 15), 6k Formycon oder 10k Humana. Allesamt im Minus bei steigenden Märkten. Keine Sorge - ich mach mich nicht über Verluste anderer Leute lustig - aber wenn dann einer Nebelkerzen in allen gutbesuchten Threads (KC, Prallhans, Timburg, jetzt Clearasil usw.) wirft und den unfehlbaren Oberlehrer spielt, dann kann einem schon der Kragen platzen.
Na jut, ging dann eine zeitlang gut - Anfang 2025 hat er fast jeden 3. Tag ganz stolz seinen Depotstand gepostet. Aber nach dem Trump-Crash Frühjahr 2025 war plötzlich Totenstille. Erst verschwand ein Gladiator, dann der ganze Bienenschwarm und schließlich auch Malecon mit seiner Arena. Wie gesagt, er will ja ein neues Projekt irgendwo starten - mir egal. Aber ich hoffe es wird bald soweit sein, denn im Moment scheint er Langeweile zu haben und platzt in alle möglichen Diskussionen.
PS: und was mich abseits der Börse auch total genervt hat. Jeden Tag hat er seine Klickzahlen manipuliert, um auf der Startseite zu landen. Um 8 Uhr waren z.B. 50-60 Besuche, keine 10 Minuten später dann 700-800. Und in seiner Mittagspause ging es von 800-900 dann teilweise auf einen Schlag hoch auf 1500 - 1600. Je nach Bedarf um "oben" zu sein. Wollte das nur mal erwähnen, nicht dass Du, Malecon, meinst wir wären alle blöd und hätten das nicht mitbekommen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif
Timburg schrieb 07.02.26, 09:13
Schönen guten Morgen in die Runde,
tja, ganz schön ruhig geworden hier bei WO. Und damit meine ich nicht nur meinen Thread, sondern allgemein die Diskussionen zum langfristigen seriösen Depotaufbau. Und da können auch nicht die unzähligen - und unnötigen - hunderte und tausende Einzeiler der Krypro- und Gold-&Silber-freaks darüber hinwegtäuschen, dass anscheinend immer weniger Interesse an Dividendenwerten besteht. Hatte ja gehofft dass der Contest - losgelöst vom Korsett "Timburg" - in irgendeiner Form weiterlebt; aber von den 2 Handvoll Contestler sind nur noch 3-4 übrig geblieben.........Schade, anhand der Resonanz der letzten 12-13 Jahren, anhand der Diskussionsbeteiligung bzw. auch anhand der vegebenen Daumen bin ich mir eigentlich sicher, dass nicht nur mir diese Art der "Berichterstattung" sehr gut gefallen hat. Zumindestens in der Anfangsphase des Depotaufbaus schadet es nicht, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und voneinander Ideen und Strategien aufzuschnappen. Denke da an meinen Fall zurück; die Jahre 2012-2016 waren ja eher von den sogenannten "Hausfrauenaktien" geprägt, wo nicht nur ich mein Gerüst aufgestellt hab. Dann kam die Diversifikation über Gewinnerbranchen-Aktien, welche meinem NBIM-II teilweise schon einen neuen Schwung verliehen hat. OK, 2020-21 war auch ich dann soweit, dass ich meinen eigenen Weg abseits des Mainstreams gehen konnte und wo ich mich dann voll auf meine Exoten und Mauerblümchen konzentriert hab. Kann man mit einem soliden Fundament dann locker entspannt machen - zumal ich diese Exoten nicht auf einen Schlag, sondern schrittweise angesammelt hab. War alles in allem keine schlechte Entscheidung.
@Lyta
tut mir leid dass ich die letzten Jahre so wenig Negatives bzw. so wenige Verluste vermelden konnte. Waren ja schon einige hier welche sowas gerne gelesen hätten. Ist aber mal so dass von meinen ca. 175 Werten 150 schön im Plus sind und nur ca. 25 kurstechnisch im Minus stehn. Aber das ist auch relativ - will das an meinem "schlimmsten" Beispiel schildern. PSEC nach ca. 5-6 Jahren gute 60% im Minus; dafür aber um die 40-50% Dividenden kassiert - und wenn ich die Verluste realisiere, bleibt es nach Steuererstattung grob bei einer schwarzen Null. Ähnlich verhält es sich bei den nächsten Rohrkrepierern Arbor und FS KKR. Auch bei Enagas oder VP Bank dasselbe Spielchen - hier sogar ein hauchdünnes Plus nach Dividenden. Und dann kommt meine Vorgehensweise allgemein dazu: wenn Werte ins Minus rutschen, bin ich nicht der Typ der auf Teufel-komm-raus jede Woche verbilligt. Entweder verkaufen, oder - bei hoher DR - als Anfangsposition laufen lassen. Umgekehrt - wenn neue Werte gut laufen, verteure ich oftmals nach den ersten 10-20% Plus und baue somit eine Gewinnerposition aus. Ist dementsprechend nicht erstaunlich dass bei meinen größten Positionen neben Allianz, MüRü oder OHI auch eine Nova Ljubljanska, Kazatomprom, Millicom oder Magyar Telekom auftauchen. Bis diese Woche war auch eine Merko Ehitus dabei - hab aber nach den schwachen Zahlen (+Dividendenkürzung) die Hälfte verkauft. Nach 400% Plus zzgl. Dividenden kann man ja auch mal Gewinne mitnehmen. Ist halt das Tolle an einem breit diversifizierten Depot - weder Gewinne, noch Verluste bei einem Einzelwert schlagen zu stark ins Gewicht und in Summe hat man eine total geringe Volatilität im Depot und kann auch mal paar Wochen Abstand nehmen. Wie z.B. im März - da möchte ich in Hanoi oder Hoi An nicht ständig am Bildschirm hängen weil Trump mal wieder eine Branche oder ein Land im Visier hat. Geht bei mir unter. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
btw - von den 150 Werten im Plus notieren um die 70-75 Positionen dreistellig prozentuell im grünen Bereich. Manche nach nur einem Jahr, manche nach 5-10 Jahren oder mehr. Soviel zum Thema b&h ist out und lohnt sich nicht. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif Und von diesen 70-75 Werten hatten mindestens die Hälfte - wenn nicht noch mehr - bei Kauf eine DR von 5-12%. Soviel zum Thema "hohe DR sollten unbedingt vermieden werden - schlechtes Zeichen". Sic. Da haben mich manche blöde Kommentare in den letzten Jahren schon etwas genervt - aber da steh ich mittlerweile drüber. Handelt jeder wie er denkt.
Apropos Trump & USA. Höre seit Neuestem immer wieder mal den Begriff "de-risking". Gab ja einige Meldungen diesbezüglich; auch von großen Pensionsfonds oder Institutionellen. War gedanklich immer noch bei meinen ca. 40% US-Anteil welche ich 2024 hatte. Hab jetzt nachgeschaut und bin mittlerweile nur noch bei 25%. Aber kein Wunder, wenn dieser 40% Anteil schon wegen dem schwachen Dollar 15% verloren hat. Dann hab ich ja teilweise bei meinen BDCs die Positionen reduziert und in den letzten 15 Monaten eigentlich nur ex USA gekauft: Foroya Bank, DOM Development, Millicom, Börse Warschau, Acomo, Gulf Keystone, Victrex, Loulis Mills, Eleving, Vilvi, Infinity, DBS, Banca Transilvania, Nuclearelectrica, Amcor und neulich GQG (australischer Finanzdienstleister mit 12% DR Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/lick.gif ) sind nur die neuesten Erwerbungen der letzten Monate. Kein einziger US-Wert. Da bin ich gedanklich schon wieder antizyklisch unterwegs - wenn der Dollar die 1,20 halten kann, könnte ich mir vorstellen auch mal wieder bei US-Value tätig zu werden. Die Techs und MAG7 haben noch viel Speck auf dem Knochen, da halte ich mich nach wie vor zurück.
Mal schaun, bleibt auf jeden Fall interessant und macht nach wie vor Spaß. Zumal - nach einem guten Jahrgang 2025 - auch in diesem Jahr schon eine Performance von 4,8% steht. Da braucht man sich vor vielen hochbezahlten Fondsmanager oder Wikifolio-Betreiber nicht verstecken. Speziell bei letzteren - ohne jetzt Namen zu nennen - ist erstaunlich dass viele Wikis heute noch immer auf dem Stand 2020-2021-2022 notieren. Somit die letzten goldenen Jahre total verschwitzt wurden. Zeigt aber auch deutlich, dass man ab und zu nachjustieren sollte und nichts für die Ewigkeit in Stein gemeißelt ist. Umso mehr ein Grund, sich auszutauschen und neue Ideen aufzuschnappen.
Schönes Wochenende
Timburg