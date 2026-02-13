    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    EU-Kommission genehmigt Uplizna von Amgen für Myasthenia gravis

    Ein neuer Meilenstein für Patient:innen mit generalisierter Myasthenia gravis: Die EU-Kommission lässt mit UPLIZNA erstmals eine CD19-gerichtete Zusatztherapie zu.

    EU-Kommission genehmigt Uplizna von Amgen für Myasthenia gravis
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Europäische Kommission genehmigt UPLIZNA (Inebilizumab) als Zusatztherapie für Erwachsene mit generalisierter Myasthenia gravis, die Anti‑AChR‑ oder Anti‑MuSK‑positiv sind; Erhaltungsdosis zweimal jährlich nach zwei Aufsättigungsdosen.
    • Erste und einzige CD19‑gerichtete Therapie in Europa für diese Patientengruppe.
    • Zulassung basiert auf der Phase‑3‑Studie MINT (randomisiert, doppelblind, placebo‑kontrolliert) mit 238 Teilnehmenden (190 AChR+, 48 MuSK+).
    • Primärer Endpunkt: MG‑ADL‑Score‑Verbesserung in Woche 26: −4,2 (UPLIZNA) vs. −2,2 (Placebo) — Differenz 1,9 Punkte (statistisch signifikant).
    • MINT integrierte ein strukturiertes Steroid‑Reduktionsprotokoll; bis Woche 26 reduzierten 87,4 % (UPLIZNA) bzw. 84,6 % (Placebo) ihre Prednison‑Dosis auf ≤5 mg/Tag.
    • UPLIZNA ist bereits für andere seltene Autoimmunerkrankungen zugelassen (u. a. IgG4‑RD, NMOSD AQP4‑IgG+) und erhielt Zulassungen von Behörden wie FDA, Health Canada und ANVISA.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    EU-Kommission genehmigt Uplizna von Amgen für Myasthenia gravis Ein neuer Meilenstein für Patient:innen mit generalisierter Myasthenia gravis: Die EU-Kommission lässt mit UPLIZNA erstmals eine CD19-gerichtete Zusatztherapie zu.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     