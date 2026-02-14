Umweltminister
Autobauer sollen mehr deutschen Stahl kaufen
Foto: Stahlproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) appelliert an deutsche Autohersteller, mehr Rohstoffe im eigenen Land zu kaufen. "Ein bisschen mehr Standort-Patriotismus können wir schon erwarten von den Konzernen", sagte Schneider der "Frankfurter Rundschau".
Deutschland brauche weiterhin eine eigene funktionierende Stahlproduktion, um unabhängig und stark zu bleiben, so Schneider. Deshalb sei staatliche Förderung für Hersteller wie Thyssenkrupp auf dem Weg zur Dekarbonisierung wichtig: "Und darum bin ich auch dafür, dass wir in Europa bevorzugt bei europäischen Anbietern einkaufen."
Vorschläge, Stahlvorprodukte zum Beispiel in Saudi-Arabien zu beziehen, wo die Energiekosten gering sind, und in Deutschland nur noch zu veredeln, lehnt der Politiker ab. "Ich bin für Leitmärkte für Stahl, der aus grünem Wasserstoff hergestellt ist. Es ist gut, dass die Bahn jetzt erstmals grünen Stahl aus Europa für ihre Schienen kauft. Auch für Autos würde sich das anbieten. Bislang halten sich die Automobilhersteller noch zurück."
Das bedauere er - will aber neue Anreize schaffen: "Wer zum Beispiel nach 2035 noch Plug-in-Hybride auf den Markt bringen will, kann die Mehremissionen ausgleichen, indem er grünen Stahl in der Produktion verwendet. Das ist die deutsche Position, für die wir in Brüssel antreten. Ich weiß, dass das nicht jedem in der Branche gefällt", so Schneider.
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngsten Kursrückgänge der ThyssenKrupp-Aktie, ob diese ein kurzfristiger Dämpfer bei intaktem langfristigem Aufwärtstrend sind, die hohen Quartalsverluste/Abschreibungen in der Stahlsparte, große Verkaufsorders (u.a. Tradegate), Panikverkäufe versus Nachkäufe bei niedrigeren Kursen sowie Bewertung und Chancen auf eine technische Erholung.
hoffis schrieb gestern 16:05
Ich bin froh, dass ich hier letzte Woche um die Hälfte reduziert habe.
Molok schrieb gestern 14:52
Ich habe schon oft geschrieben das man hier Nerven aus Stahl braucht..
Dieses Daytrading ist nichts für mich. Zu kurze Charteinstellungen führen schnell zu fehlerhaften Entscheidungen und man verliert schnell die Übersicht...
Ich denke morgen sind die Kanonen wieder verhallt....und die kaufen wieder...was sollte man auch sonst tun...
deswegen....
Bevor ich ins Bettchen gehe Chartbild noch schnell auf Max. stellen...
Beruhigt ungemein und die Nacht ist Dein... 💕
thg schrieb 09.02.26, 18:30
Hm will da keiner was zu schreiben? Für die einen ist der Klotz jetzt weg und wenn wie
von mir erwartet die Stahlpreise auf breiter Front steigen tut es den anderen weh.
Hab eigentlich eine positivere Kursentwicklung erwartet.
Mal was neues
Die Windenergie auf See soll Europaweit gemeinsam erweitert werden.
Viele neue Windparks sollen mit wenig Bürokratie entstehen.
Da ist TK mit von der Partie
