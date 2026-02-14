Kanton-Messe öffnet Vorregistrierung für Einkäufer aus Übersee für die 139.

Um den Service vor Ort zu verbessern und die Effizienz der Teilnahme zu steigern, müssen sich alle ausländischen Einkäufer, die an der Offline-Messe teilnehmen, im Voraus registrieren lassen. Das Verfahren gilt sowohl für regelmäßige Käufer, die die Messe bereits persönlich besucht haben, als auch für neue Käufer.

GUANGZHOU, China, 14. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die China Import and Export Fair (Canton Fair) hat offiziell die Vorregistrierung für ausländische Käufer für ihre 139. Veranstaltung eröffnet, die vom 15. April bis 5. Mai 2026 in Guangzhou, China, stattfinden wird.

Für Käufer aus Übersee werden durch die frühzeitige Vorregistrierung spezielle Dienste freigeschaltet. Registrierte Einkäufer erhalten per E-Mail offizielle Informationen über die Highlights, Aussteller, Exponate und Aktivitäten vor Ort und können bei ihrer Ankunft kostenlose Souvenirs abholen, deren Einzelheiten später bekannt gegeben werden.

Die Vorregistrierung ist ab dem 14. Februar 2026 möglich und kann über verschiedene Kanäle erfolgen. Einkäufer können ihre Teilnahme direkt über die Canton Fair App bestätigen oder sich in das Buyer Service System auf der offiziellen Canton Fair Website einloggen, wo neue Einkäufer im Rahmen des Registrierungsprozesses ihre Badges beantragen können.

Parallel zur Vorregistrierung können ab dem 14. Februar auch offizielle Einladungsschreiben für die 139. Kantonale Messe beantragt werden. Einladungsschreiben sind für viele Einkäufer aus Übersee wichtige Dokumente für Visumsanträge und Reisevorbereitungen.

Regelmäßige Einkäufer aus Übersee können Einladungsschreiben beantragen, indem sie sich in das Buyer Service System einloggen, den Bereich für Einladungsschreiben aufrufen und aktualisierte Informationen zu ihrer Person und ihrem Unternehmen zur Bestätigung einreichen. Neue Einkäufer können Einladungsschreiben beantragen, während sie ihren Antrag auf einen ausländischen Einkäuferausweis ausfüllen, wobei das System das Einladungsschreiben nach erfolgreicher Einreichung erstellt. Die Einladungsschreiben können dann direkt aus dem System heraus eingesehen, heruntergeladen oder gedruckt werden.

Durch optimierte digitale Registrierungs- und Einladungsdienste verbessert die Canton Fair weiterhin die Erfahrungen der ausländischen Einkäufer und gewährleistet eine effiziente und gut organisierte Teilnahme vor Ort. Globalen Einkäufern wird empfohlen, sich frühzeitig anzumelden und die digitalen Tools der Messe in vollem Umfang zu nutzen, um sich auf einen produktiven Einkauf und Geschäftsaustausch auf der 139.

