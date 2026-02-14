    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Euronext offen für Zusammenarbeit mit Deutscher Börse

    Foto: Deutsche Börse AG (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Amsterdam (dts Nachrichtenagentur) - Der Börsenverbund Euronext zeigt sich offen für eine Zusammenarbeit mit der Deutschen Börse.

    Es gebe viel, was die Deutsche Börse und Euronext gemeinsam anpacken könnten, sagte Euronext-Chef Stéphane Boujnah der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Ein Zusammenschluss der beiden Unternehmen sei aktuell aber nicht angedacht. "Die Deutsche Börse möchte unabhängig bleiben, und gleichzeitig steht Euronext auch nicht zum Verkauf", sagte Boujnah. Es habe früher schon Gespräche über eine Fusion der beiden Unternehmen gegeben. "Aber ich habe beobachtet, dass diese Diskussionen zu nichts geführt haben."

    Hintergrund ist die Diskussion um eine europäische Superbörse. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat unlängst für eine gemeinsame europäische Börse geworben. Persönlich getroffen haben sich Merz und Boujnah bislang nicht. "Ich hatte leider noch nicht die Gelegenheit, ihn zu treffen - obwohl ich es sehr gerne würde", sagte Boujnah der FAS.

    Boujnah sieht die Verantwortung für Europas Zukunft auch bei den Unternehmen. "Wir brauchen mehr Interaktion zwischen Unternehmen in allen Sektoren, um gemeinsame Projekte aufzubauen - und nicht auf Vorgaben von oben zu warten. Wir können nicht länger darauf warten, dass das von Ursula von der Leyen, Friedrich Merz oder Emmanuel Macron kommt. Wir müssen es selbst geschehen lassen", sagte er.


    Verfasst von Redaktion dts
