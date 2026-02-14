    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsPalladium RohstoffvorwärtsNachrichten zu Palladium

    René Wolfram

    429 Aufrufe 429 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Gold: Die Produzenten kaufen!!!

    Produzenten-Käufe machen den Trend extrem resistent

    Längst sind die von uns in den letzten Artikeln zu Gold genannten "richtungsweisenden Marken" geknackt und die daraus hergeleiteten Ziele erreicht und übertroffen. Darum wollen wir heute der Frage auf den Grund gehen, warum sich selbst bei massiv erhöhter Margin der Trend scheinbar nicht ganz brechen lässt, sondern immer wieder gekauft wird. 

    Ein Blick in den CoT

    Der Commitment of Traders Report wird wöchentlich jeweils am Freitag veröffentlicht. Er legt offen, welche Händlergruppen wie im betreffenden Markt positioniert sind. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die Produzenten (Producer) die klassische sell-side einnehmen und von Natur aus Futures-Verkäufer sind. Sie produzieren den Rohstoff (in dem Fall Gold) und VERKAUFEN es an die Abnehmer. Umso interessanter ist es, wenn diese Händlergruppe von ihrem natürlichen Verhalten abweicht, und stattdessen das Gegenteil macht. Denn manchmal können die Produzenten ihren Lieferverpflichtungen nicht nachkommen und müssen selbst über den Terminmarkt kaufen. So geschieht es seit Januar 2026 wieder. Die Nachfrage ist so enorm, dass die Produzenten fürchten, ihren Lieferverpflichtungen nicht nachkommen zu können. Und so sehen wir eine steigende Netto-Position der Producer IN STEIGENDE Preise hinein. Wir sprechen auch von einem reinen Käufermarkt, wenn die sell-side das Lager wechselte. Diese Phasen sind stets geprägt von massiven und sehr hartnäckigen Rallyes, wie unsere Statistik zeigt.   

    Crash danach!

    Sobald die Produzenten ihre Defizit-Käufe beendet haben und in den normalen Modus (je höher die Preise, desto mehr Futures verkaufen sie) wechseln, wird Gold einbrechen. Achten Sie also wöchentlich auf den CoT-Report und dort konkret auf die Netto-Position der Producer. Sobald die Kurve einen "Haken nach unten" macht, kippt die Preisentwicklung, denn das Managed Money (Fonds) sind bereits auf die Verkaufsseite gewechselt. Wir erleben derzeit also den vermeintlich "letzten Rest" des Bullen-Runs. 

    FEIERABEND-TRADING Live

    Seit dem 2.2.2026 bieten wir börsentäglich ab 18 Uhr unser FEIERABEND-TRADING an. Hier besprechen wir die Handelstage, schauen uns Statistiken an und leiten daraus konkrete Trades her, die zum Beispiel mit Morgan Stanley Produkten konkret umgesetzt werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Bitte nutzen Sie diesen Link zur Anmeldung: https://attendee.gotowebinar.com/register/7563367217616552537

     

    Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader

    In unseren Portfolios handeln wir in den Hebelzertifikate-Varianten gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/

     

     

     

     

     

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte

    Autor
    realmoneytrader
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    René Wolfram, 1977 nahe der Finanzmetropole Frankfurt geboren, kam während seines BWL-Studiums im Jahr 1997 erstmals mit dem Börsenhandel in Berührung. Nach den ersten Schritten im Bereich Aktienhandel verlagerte sich sein Haupt-Aktionsfeld in den Bereich Derivate und Futures, die er mit einem Multimarket-Ansatz auf fundamental-systematischer Basis handelt. Inspiriert von seinem Vorbild, der Trading-Legende Larry Williams, nahm er an der offiziellen Weltmeisterschaft im Echtgeld-Trading, dem Robbins Trading Worldcup Championship teil, und belegte als erster Deutscher 2013 den dritten Platz. Neben seinem täglichen Livetrading bildete er bereits über 3.500 Trader aus, hielt Vorträge in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Italien und den USA. Auf seinem Portal www.realmoneytrader.com und auf seinem Youtube-Kanal stellt er regelmäßig Informationen und kostenlose Schulungen bereit. Seine Methoden beinhalten sowohl Daytrading, als auch Swingtrading-Strategien auf Rohstoffe, Indizes, Währungen und Anleihen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Diese Kolumne wurde Ihnen präsentiert von Morgan Stanley“.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Außerdem wird darauf hingewiesen das der Autor oder ein verbundenes Unternehmen eine Werbungskooperation mit Morgan Stanley plc eingegangen ist. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
    Verfasst von realmoneytrader
    14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    René Wolfram Gold: Die Produzenten kaufen!!! Trotz einer aggressiven Runde von Margin-Erhöhungen, die von etwa 10.000 Dollar Margin im Dezember auf nunmehr fast 47.000 Dollar Sicherheitsleistung pro Kontrakt führte, kommt immer wieder Nachfrage in den Goldmarkt. Wir zeigen heute, wer kauft und wie solche seltenen Konstellationen in der Vergangenheit liefen.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     