Cashflow für Anleger
Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Konoike Transport Co.Ltd nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Konoike Transport Co.Ltd gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,35 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+30,56 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,42 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Konoike Transport Co.Ltd investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +8,86 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Konoike Transport Co.Ltd verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,35 %.
Mit +3,35 % Dividendenrendite bietet Konoike Transport Co.Ltd ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +30,56 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Konoike Transport Co.Ltd für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,35 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,42.
Konoike Transport Co.Ltd weißt eine Marktkapitalisierung von 1,12 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,35 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Konoike Transport Co.Ltd Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.02.2026
Mit einer Performance von 0,00 % konnte die Konoike Transport Co.Ltd Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,35 %, eine Investition von etwa 89.553€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|110,00
|+14,58 %
|+3,35 %
|2025
|96,00
|+47,69 %
|+3,55 %
|2024
|65,00
|+54,76 %
|+3,07 %
|2023
|42,00
|+44,83 %
|+2,90 %
|2022
|29,00
|0,00 %
|+2,37 %
Warum Konoike Transport Co.Ltd für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,35 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +30,56 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 11,42
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Konoike Transport Co.Ltd Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+6,79 %
|1 Monat
|+11,33 %
|3 Monate
|+7,67 %
|1 Jahr
|+1,29 %
Informationen zur Konoike Transport Co.Ltd Aktie
Es gibt 57 Mio. Konoike Transport Co.Ltd Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,12 Mrd. € wert.
Konoike Transport Co.Ltd Aktie jetzt kaufen?
Ob die Konoike Transport Co.Ltd Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Konoike Transport Co.Ltd Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.