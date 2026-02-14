Durchbruch im Tarifstreit um öffentlichen Dienst
Für Sie zusammengefasst
- : Tarifeinigung der Länder: 5,8% in drei Stufen
- : Laufzeit: 27 Monate; Erhöhung in drei Stufen.
- : Beschäftigte bekommen insgesamt 5,8% mehr (V)
POTSDAM (dpa-AFX) - Gewerkschaften und Arbeitgeber haben im Tarifkonflikt um den öffentlichen Dienst der Länder eine Einigung erzielt. Die Beschäftigten sollen insgesamt 5,8 Prozent mehr Gehalt in drei Schritten erhalten, bei 27 Monaten Laufzeit, teilte die Gewerkschaft Verdi mit./bw/vsr/DP/zb
