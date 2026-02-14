    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Rubio

    Regelbasierte Ordnung wird 'überbeansprucht'

    Rubio - Regelbasierte Ordnung wird 'überbeansprucht'
    MÜNCHEN (dpa-AFX) - US-Außenminister Marc Rubio hat eine grundsätzliche Reform internationaler Institutionen gefordert. "Wir können die sogenannte globale Ordnung nicht länger über die Interessen unserer Menschen und Nationen stellen", sagte Rubio auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Das System der internationalen Zusammenarbeit in der "alten Ordnung" müsse nicht aufgegeben werden, jedoch müsse es reformiert und neuerrichtet werden.

    Auf den Triumph des Westens über die Staaten des Ostblocks im Kalten Krieg sei die Fehlwahrnehmung eines "Ende der Geschichte" gefolgt und dass eine regelbasierte Ordnung nun an die Stelle nationaler Interessen trete. Er bezeichnete die regelbasierte Ordnung, auf die mehrere Bundesregierungen immer gepocht haben, als überbeansprucht ("overused")./cn/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
