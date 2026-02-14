Türschließer für Robotaxis

Im Netz machte in den vergangenen Tagen der Beitrag eines Doordash-Kuriers die Runde, der per Screenshot das Angebot belegte, für 11,25 US-Dollar (rund 9,50 Euro) die Tür eines Waymo-Fahrzeugs zu schließen. Wie oft Fahrgäste Waymo-Türen nicht schließen, ist nicht öffentlich bekannt. Allerdings machen die Wagen inzwischen mehr als 400.000 bezahlte Fahrten mit Passagieren pro Woche in sechs US-Städten sowie dem Silicon Valley. Daher dürfte es selbst bei geringer Häufigkeit einige solche Situationen geben./so/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Registered (C) Aktie

Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 257,7 auf Tradegate (13. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Registered (C) Aktie um -7,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,56 %.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet Registered (C) bezifferte sich zuletzt auf 1,39 Bil..

Alphabet Registered (C) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2700 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 273,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 345,00USD was eine Bandbreite von -25,49 %/+33,88 % bedeutet.