    Weitere Grundversorger senken Strompreise

    Für Sie zusammengefasst
    • : 101 Grundversorger senken Preise Ø15% — 279€!
    • : 3,4 Mio. Haushalte profitieren; Preise fallen
    • : Unklare Unterschiede; Wechsel spart Hunderte
    Weitere Grundversorger senken Strompreise
    HEIDELBERG (dpa-AFX) - Weitere Grundversorger senken die Preise. Für Februar, März und April hätten regionale Grundversorger 101 Preissenkungen um durchschnittlich 15 Prozent angekündigt, teilte das Vergleichsportal Verivox in einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Analyse mit. "Ein Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden wird so um durchschnittlich 279 Euro entlastet."

    Der Verivox-Auswertung zufolge würden insgesamt rund 3,4 Millionen Haushalte künftig niedrigere Strompreise bezahlen. Grund für die Preissenkungen sind laut Verivox vor allem gesunkene Stromnetzgebühren und niedrigere Großhandelspreise. Zum Jahreswechsel habe bereits rund die Hälfte der insgesamt 780 Strom-Grundversorger in Deutschland die Strompreise durchschnittlich um 9 Prozent gesenkt.

    Grundversorgung oder Sondervertrag?

    Haushalte beziehen immer dann Strom und Gas in der Grundversorgung, wenn sie keinen besonderen Vertrag mit einem Versorger abgeschlossen haben. Grundversorger ist immer derjenige Stromlieferant, der in einem Netzgebiet die meisten Haushalte mit Strom beziehungsweise Gas beliefert.

    Laut Bundesnetzagentur bezogen 2024 rund 22 Prozent der Haushalte Strom im Grundversorgungstarif. Weitere 38 Prozent bekamen den Strom zwar ebenfalls vom örtlichen Grundversorger, aber per sogenanntem Sondervertrag. Bei diesen Verträgen sind die Konditionen zumeist günstiger. Grundversorgungsverträge können laut Verbraucherzentrale jederzeit mit zwei Wochen Kündigungsfrist beendet werden.

    Durchschnittspreis Grundversorgung: knapp 41 Cent inklusive

    Der Durchschnittspreis in der Strom-Grundversorgung liegt nach Angaben von Verivox derzeit bei knapp 41 Cent je Kilowattstunde (brutto inklusive Grundpreis). Sondertarife liegen oft deutlich darunter.

    Laut einer Ende Januar veröffentlichten Umfrage des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen kennt rund jeder zweite Haushalt (49 Prozent) in Deutschland nicht die Unterschiede zwischen der Grundversorgung und einem Sondervertrag bei Strom und Gas. "Ein Wechsel aus der Grundversorgung in einen Sondervertrag würde sich für die allermeisten Haushalte finanziell lohnen - mehrere hundert Euro könnten sie jährlich sparen", so die Verbraucherschützer./tob/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
