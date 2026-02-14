    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Ukraine

    Verletzte und eine Tote nach russischen Angriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • : Frau in Odessa bei Drohne getötet Haus brennt
    • : Zwei Verletzte im Gebiet Kiewer durch Drohnen
    • : Russland führt Krieg vier Jahre; Zivilisten.
    Verletzte und eine Tote nach russischen Angriffen
    KIEW/ODESSA (dpa-AFX) - Bei neuerlichen russischen Angriffen in der Nacht ist in der ukrainischen Hafenstadt Odessa eine Frau ums Leben gekommen. Die Frau sei beim Einschlag einer Drohne in ein einstöckiges privates Wohnhaus getötet worden, teilte Militärgouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. Das Haus sei abgebrannt.

    Im Gebiet Kiew sind derweil zwei Menschen Behördenangaben zufolge durch Drohnenangriffe verletzt worden. Ein Mann habe im Landkreis Wyschhorod zahlreiche Schnittverletzungen erlitten, eine Frau einen Oberarmbruch. Beide seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, teilte der Chef der Regionalverwaltung Mykola Kalaschnyk mit. Das durch den Drohnenangriff verursachte Feuer in ihrem Haus sei gelöscht worden.

    Russland führt seit vier Jahren Krieg gegen die Ukraine und beschießt dabei regelmäßig das Hinterland des Nachbarn. Immer wieder kommen bei den Angriffen auch Zivilisten zu Schaden./bal/DP/zb





    dpa-AFX
