    Starmer

    Sind nicht mehr das Großbritannien der Brexit-Jahre

    • : Starmer: Keine britische Sicherheit ohne EU!!
    • : Kein europäischer Schutz ohne Großbritannien!
    • : Industrie & Tech stärken europ. Sicherheit!!!
    Starmer - Sind nicht mehr das Großbritannien der Brexit-Jahre
    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer baut in der Verteidigung auf die gemeinsame Zusammenarbeit in Europa. "Wir sind nicht mehr das Großbritannien der Brexit-Jahre, denn wir wissen, dass wir Handlungsfähigkeit einer gefährlichen Welt nicht mit Abkapselung erreichen", sagte Starmer auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

    "Darum bin ich heute hier, um deutlich zu machen: Es gibt keine britische Sicherheit ohne Europa und keine europäische Sicherheit ohne Großbritannien. Das ist die historische Lektion und es ist auch heute die Realität", sagte Starmer.

    Die Zusammenarbeit für eine stärkere und europäischere Nato bedeute vertiefte Zusammenarbeit in Industrie, Technologie und der weiteren Wirtschaft. Diese seien die Fundamente, auf denen Sicherheit und Wohlstand gegründet seien./cn/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
