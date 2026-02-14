'WSJ'
KI vom OpenAI-Rivalen bei Maduro-Einsatz genutzt
- : Pentagon nutzte Claude über Palantir-Software
- : Anthropic betont Nutzungsregeln, Einsatz unklar
- : Maduro nach New York; US will kriegsfähige KI
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Bei der US-Militäroperation zur Gefangennahme des venezolanischen Machthabers Nicolás Maduro ist einem Medienbericht zufolge KI-Software des OpenAI-Rivalen Anthropic eingesetzt worden. Das Pentagon habe auf Anthropics ChatGPT-Konkurrenz Claude über Software der Datenauswertungsfirma Palantir zugegriffen, schrieb das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen.
Claude ist in der Palantir-Plattform nach einer Kooperations-Vereinbarung aus dem Jahr 2024 verfügbar. Technologie von Palantir, die Daten aus verschiedenen Quellen bündelt und auswertet, wird breit von US-Sicherheitsbehörden genutzt.
Wofür genau die Anthropic-Software bei der Militäroperation verwendet wurde, blieb unklar. Claude kann - wie etwa auch ChatGPT - unter anderem Dokumente analysieren und Informationen zusammenfassen. Zugleich verbieten die Nutzungsrichtlinien von Anthropic den Einsatz von Claude für Gewaltanwendung, Waffenentwicklung oder Überwachung.
Anthropic beharrt auf Nutzungsregeln
Von Anthropic hieß es, man könne sich nicht dazu äußern, ob Claude in einer bestimmten Operation eingesetzt worden sei. Zugleich betonte die Firma, jegliche Nutzung - egal ob in der Privatwirtschaft oder durch Regierungen - müsse im Rahmen der Nutzungsrichtlinie bleiben. Man arbeite mit den Partnern daran, das sicherzustellen.
Anthropic-Chef Dario Amodei warnt vor Risiken Künstlicher Intelligenz und setzt sich - anders als viele seiner Kollegen - für mehr Leitplanken bei der KI-Entwicklung ein. Das brachte ihn auch auf Kollisionskurs mit dem KI-Beauftragten des Weißen Hauses, David Sacks.
Hegseth will KI für den Krieg
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte unterdessen im Januar gesagt, das Pentagon wolle keine KI-Modelle nutzen, "die es nicht erlauben, Kriege zu führen". Das Ministerium schloss dabei auch einen Vertrag mit Elon Musks KI-Firma xAI zur Nutzung deren Software.
Maduro und seine Frau wurden nach dem US-Einsatz in der Hauptstadt Caracas Anfang Januar nach New York gebracht, wo ihnen wegen Drogendelikten der Prozess gemacht werden soll./so/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Palantir Aktie
Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 110,6 auf Tradegate (13. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Palantir Aktie um -2,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Palantir bezifferte sich zuletzt auf 256,26 Mrd..
Ein Smiley als Begründung, that's it.
Die Verbindung zwischen #Epstein und dem Tech-Milliardär Peter #Thiel ist schon länger bekannt. Die „New York Times“ schrieb 2025, Epstein habe 40 Millionen Dollar in Thiels Valar Ventures, einen Risikokapitalfond, investiert. In den neuen Dokumenten sind nun einige E-Mails, in denen Thiel und Epstein in den Jahren 2014-2019 Treffen vereinbart haben. In einer E-Mail aus dem Jahr 2014 fragt Epstein Thiel auch um Rat, ob er in die Musikplattform Spotify und in Palantir investieren solle. Thiel rät von Spotify ab und sagt, bei Palantir sehe er mehr Potential.
Fetter Auftrag bzw Verlängerung um 10 Jahre mit Airbus...