    US-Nato-Botschafter

    Merz ist besser als Merkel

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der amerikanische Nato-Botschafter Matthew Whitaker hält mehr von Bundeskanzler Friedrich Merz als von Ex-Regierungschefin Angela Merkel (beide CDU). "Merz ist ein besserer Kanzler als Merkel", sagte er auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

    Zur Begründung führte er an, dass die Bundesregierung unter Merkel für den Bau der Gas-Pipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee von Russland nach Deutschland gewesen sei. Merz hingegen sei gegen eine Abhängigkeit von russischem Öl und Gas. Whitaker lobte Merz auch dafür, dass er den Weg hin zu höheren Verteidigungsausgaben der europäischen Nato-Verbündeten mitgehe.

    Dass Merkel plötzlich Thema auf einem von US-Vertretern besetzten Panel war, lag an einem Versprecher. Aus dem Publikum fragte eine Journalistin die Panel-Gäste zu einem Detail aus der Rede von Bundeskanzler Merz auf der Sicherheitskonferenz und sprach von "Merke.., äh, Merz"./rin/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
