Dividendenkracher mit +17,84 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

Dividenden & passives Einkommen: Mit Mizuho Leasing Company Limited. nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Mizuho Leasing Company Limited. gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,93 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +17,84 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 6,83 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Mizuho Leasing Company Limited. investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +26,78 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Mizuho Leasing Company Limited. verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,93 %.

Mit +3,93 % Dividendenrendite bietet Mizuho Leasing Company Limited. ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +17,84 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Mizuho Leasing Company Limited. für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,93 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 6,83.

Mizuho Leasing Company Limited. weißt eine Marktkapitalisierung von 2,33 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,93 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Mizuho Leasing Company Limited. Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.02.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Mizuho Leasing Company Limited. Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit 0,00 % im Plus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?