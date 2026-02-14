Starke Ausschüttungen
Dividendenkracher mit +17,84 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
Mit einer Dividendenrendite von +3,93 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Mizuho Leasing Company Limited. nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Mizuho Leasing Company Limited. gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,93 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+17,84 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 6,83 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Mizuho Leasing Company Limited. investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +26,78 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Mizuho Leasing Company Limited. verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,93 %.
Mit +3,93 % Dividendenrendite bietet Mizuho Leasing Company Limited. ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +17,84 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Mizuho Leasing Company Limited. für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,93 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 6,83.
Mizuho Leasing Company Limited. weißt eine Marktkapitalisierung von 2,33 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,93 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Mizuho Leasing Company Limited. Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.02.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Mizuho Leasing Company Limited. Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit 0,00 % im Plus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,93 %, eine Investition von etwa 152.672€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|50,00
|+6,38 %
|+3,93 %
|2025
|47,00
|+22,40 %
|+4,46 %
|2024
|38,40
|+30,61 %
|+3,50 %
|2023
|29,40
|+33,64 %
|+4,37 %
|2022
|22,00
|0,00 %
|+3,28 %
Warum Mizuho Leasing Company Limited. für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,93 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +17,84 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 6,83
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Mizuho Leasing Company Limited. Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,76 %
|1 Monat
|+1,54 %
|3 Monate
|+16,61 %
|1 Jahr
|+25,70 %
Informationen zur Mizuho Leasing Company Limited. Aktie
Es gibt 283 Mio. Mizuho Leasing Company Limited. Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,33 Mrd. € wert.
Mizuho Leasing Company Limited. Aktie jetzt kaufen?
Ob die Mizuho Leasing Company Limited. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mizuho Leasing Company Limited. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.