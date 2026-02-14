    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    Kissigs Börsengeschichte(n): Am 14.02.1876 reichte Alexander Graham Bell sein Telefon-Patent ein und ließ damit die Welt gewaltig schrumpfen

    Am 14.02.1876 reichte Alexander Graham Bell beim United States Patent Office die Patentschrift für eine Erfindung ein, die das Fundament der modernen Kommunikationsgesellschaft legen sollte: das Telefon. Dieser Moment markierte nicht nur eine technische Neuerung, sondern einen tiefgreifenden kulturellen und wirtschaftlichen Wendepunkt. Zum ersten Mal in der Geschichte war es möglich, menschliche Stimme nahezu in Echtzeit über große Distanzen zu übertragen.

    Die Bedeutung dieses Durchbruchs kann kaum überschätzt werden. Kommunikation war bis dahin an physische Nähe, Boten, Briefe oder den Telegrafen gebunden, also Systeme, die entweder langsam oder auf abstrakte Zeichen beschränkt waren. Das Telefon brachte die menschliche Stimme selbst in die Ferne. Es schuf eine neue soziale Nähe über räumliche Distanz hinweg und veränderte Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und den Alltag von Milliarden Menschen - bis in die Gegenwart.

    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
    Verfasst von Michael C. Kissig
