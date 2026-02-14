    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Briten schicken Flugzeugträger Richtung Arktis

    Für Sie zusammengefasst
    • : Großbritannien schickt Trägergruppe in Norden
    • : HMS Prince of Wales mit USA, Kanada und Nato.
    • : Nato erhöht Präsenz zur Überwachung Grönlands
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Großbritannien wird in diesem Jahr seine Flugzeugträgerkampfgruppe in den Nordatlantik und hohen Norden schicken. Das kündigte Premierminister Keir Starmer während der Münchner Sicherheitskonferenz an, nachdem die Nato auch als Reaktion auf den Grönlandkonflikt den Einsatz "Arctic Sentry" gestartet hatte.

    Der Verbund werde von der HMS Prince of Wales angeführt und gemeinsam mit den USA, Kanada und anderen Nato-Verbündeten operieren - als starkes Zeichen für das Engagement für die euro-atlantische Sicherheit, sagte Starmer.

    Mit der erhöhten Nato-Militärpräsenz in der Arktis sollen die Überwachung Grönlands und die Abschreckung der Großmächte Russland und China verbessert werden. Ziel sei die Absicherung eines der strategisch bedeutendsten und zugleich klimatisch herausforderndsten Gebiete, hatte Oberbefehlshaber Alexus G. Grynkewich erklärt.

    Gespräche über Grönland gemäßigter

    Der Einsatz war angeregt worden, um den Streit um Grönland zu entschärfen. In diesem hatte US-Präsident Donald Trump zeitweise mit Strafzolldrohungen einen Verkauf der riesigen Insel an sein Land erzwingen wollen. Sein Vorgehen begründete er mit der Behauptung, dass das zu Dänemark gehörende Territorium sonst nicht vor Russland und China sicher sei. Mittlerweile laufen die Gespräche auf einer deutlich gemäßigteren Ebene.

    "Die Sicherheit in der Arktis ist für uns alle von großer Bedeutung, und wir müssen mehr tun", sagte Starmer. Er sei erfreut über den Dialog, den es von Anfang an hätte geben sollen./mj/DP/zb






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

