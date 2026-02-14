Analysen
Nawalny von Moskau mit Pfeilgift getötet
Für Sie zusammengefasst
- : Nawalny starb vor 2 Jahren in russischer Haft
- : Analysen: Starkes Nervengift hat ihn getötet.
- : Wadephul u. Kollegen werfen Russland Mord vor
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der vor zwei Jahren in russischer Haft gestorbene Alexej Nawalny ist Analysen zufolge mit einem starken Nervengift getötet worden. Außenminister Johann Wadephul (CDU) und seine Kolleginnen und Kollegen aus Großbritannien, Schweden und den Niederlanden beschuldigten Russland, den Kremlkritiker umgebracht zu haben./bk/DP/zb
