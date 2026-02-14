Hätte mir bei Ludwig-Erhard-Gipfel Ärger sparen können

BERLIN (dpa-AFX) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat eingeräumt, dass er beim Streit um sein Medienunternehmen und dessen Ludwig-Erhard-Gipfel früher hätte handeln können. "Rückblickend würde ich natürlich sagen, das hätte ich am Anfang besser gleich machen können, da hätte ich mir den Ärger im Herbst gespart", sagte der parteilose Politiker im Interview der Woche des Deutschlandfunks mit Blick auf das Übertragen seiner Verlagsanteile an einen Treuhänder.

Weimer wies darauf hin, dass er kein Profipolitiker sei. Als er in die Politik gegangen sei, habe er gefragt, was die Regeln seien. "Und die habe ich befolgt." Er habe dann aber in der Debatte gemerkt, dass es nicht nur um diesen formalen Aspekt gehe. "Es gibt eine politische Kultur, die von dir erwartet, dass aber auch wirklich alles, alles getrennt wird." Diesen Schritt habe er dann vollzogen.