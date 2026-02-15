Mit 2G Energy, Elmos, LPKF, Polytec, Secunet, Steico & Zeal Network

Folge 64: Volker Glaser & Lukas Spang blicken zurück auf die Hamburger Investorentage 2026 (4.–5. Februar, Montega) – zwei intensive Tage mit über 60 Unternehmen, vielen Einzelgesprächen und einem sehr positiven Gesamtbild. Die meisten Firmen sind operativ stabil unterwegs, Prognosen werden gehalten oder leicht übertroffen, der Ausblick ist neutral bis gut.

Große negative Überraschungen gab es kaum – die Qualität war durchweg hoch. Die Konferenz war wieder perfekt organisiert: kurze, aber intensive Slots, gute Abendveranstaltung und viel Raum für echte Tiefe. Die Stimmung bei den Vorständen war zuversichtlich: Bilanzen sauber, Effizienzprogramme greifen, man wartet nur noch auf den nächsten konjunkturellen Schub.

Unsere klaren Highlights aus den Meetings:

• Elmos – mit Abstand das bullischste Gespräch: CEO extrem zuversichtlich für 2026 und darüber hinaus, starkes Wachstum, deutlich bessere Cash-Conversion, Dividende wird spürbar steigen.

• 2G Energy – Datacenter-Stromversorgung als riesiger Treiber, erste Großdeals in Aussicht, breite Aufstellung (Wärmepumpen, Biogas, Reservespeicher).

• Secunet – Qualitätsperle mit super Cashflow, starkem Defense- und Digitalisierungs-Mix und M&A-Phantasie – bei Rücksetzern sehr interessant.

• Ottobock – qualitativ top, hohe Margen, gute Cash-Conversion – IPO-Erwartungen vielleicht etwas hoch, aber sehr überzeugend.

• LPKF – überraschend plausibel erklärt: Lide-Glas-Projekte könnten 2027/28 Volumen bringen – auf der Watchlist.

• Steico – bleibt am Kapitalmarkt interessant, Turnaround-Chance nach dem Bautief.

• Polytec – Non-Automotive (Paletten, Kisten) könnte 30 % Umsatzanteil erreichen und Margen deutlich heben.

• Zeal Network – Traumhausverlosungen weiter gesteigert, Online-Penetration steigt – Dividende & Rückkäufe im Fokus.

Weniger überzeugend: All for One bleibt in der Mollstimmung – Cloud wächst leicht, aber Lizenzen und Consulting schwächeln, externe Faktoren werden zu sehr betont.

Fazit zur Konferenz: Die Hamburger Investorentage 2026 haben wieder gezeigt, wie gut die Qualität im Small- und Mid-Cap-Bereich vielfach ist. Viele Unternehmen liefern solide, die Stimmung ist positiv und es gibt echte Chancen.

📢 Disclaimer & Risikohinweis:

Die Inhalte dieses Videos dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzen keine individuelle Finanzberatung. Die im Video geäußerten Meinungen spiegeln lediglich die persönliche Einschätzung der Sprecher wider und können sich jederzeit ändern.

Investitionen in Aktien, ETFs oder andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des investierten Kapitals führen können. Jeder Zuschauer und jede Zuschauerin sollte eigene Recherchen anstellen und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch nehmen, bevor finanzielle Entscheidungen getroffen werden.

Der Kanalbetreiber übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf die bereitgestellten Informationen entstehen könnten.

💡 Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufnahme können die im Video besprochenen Wertpapiere von den Sprechern gehalten werden. Dies kann potenzielle Interessenkonflikte mit sich bringen.