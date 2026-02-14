    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLimes Schlosskliniken AktievorwärtsNachrichten zu Limes Schlosskliniken

    EBITDA-Prognose übertroffen

    EBITDA +82%: Limes Schlosskliniken setzen profitablen Wachstumskurs fort

    Trotz der Eröffnung von zwei neuen Kliniken im Sommer konnte die Ergebnisprognose übertroffen werden.

    Die Limes Schlosskliniken AG betreibt spezialisierte Premium-Privatkliniken für psychische Erkrankungen mit Fokus auf individualisierte Therapiekonzepte, hohe medizinische Qualität und zahlungskräftige Selbstzahler.

    Limes Schlosskliniken hat im Geschäftsjahr 2025 auf Basis vorläufiger Zahlen ein sehr starkes Ergebnis erzielt und dabei sowohl Umsatz als auch Profitabilität deutlich gesteigert. Die Gesamterträge stiegen um 41,8% auf 53,1 Mio. €, während die Patiententage um 9,1% auf 52.374 zunahmen. Das EBITDA legte um 81,6% auf 12,8 Mio. € zu, was einer EBITDA-Marge von 24,1% entspricht. Die EBITDA-Prognose i.H.v. 8,7 Mio. € wurde damit deutlich übertroffen. Das EBIT erhöhte sich überproportional um 114,5% auf 9,2 Mio. €, der Gewinn vor Steuern stieg um 115,0% auf 8,9 Mio. €.

    Operativ profitierte die Gruppe von einer hohen Nachfrage in allen bestehenden Kliniken sowie von einer besonders starken Entwicklung der Paracelsus Recovery Clinic in Zürich. Auch die Kliniken Mecklenburgische Schweiz und Fürstenhof verzeichneten zweistellige Umsatz- und Ergebniszuwächse. Positiv hervorzuheben ist zudem der besser als erwartete Anlauf der zwei neuen Kliniken: Die LIMES Schlossklinik Abtsee zeigt eine starke Nachfrage und ist seit Januar 2026 bereits profitabel, während die Klinik Bergisches Land voraussichtlich Anfang des zweiten Quartals 2026 die Gewinnschwelle erreichen wird. Durch die beiden neuen Kliniken hat sich die Bettenkapazität der Gruppe von 196 auf 375 nahezu verdoppelt.

    Für 2026 erwartet das Management eine solide Entwicklung der bestehenden Kliniken sowie eine weitere Umsatz- und Ergebnissteigerung durch den Beitrag der beiden neuen Standorte. Aufgrund der übertroffenen Prognose für 2025 und den unverändert positiven Aussichten konnte die Aktie im in der vergangenen Woche 10,4% an Wert gewinnen.

    Die Limes Schlosskliniken Aktie ist mit 6,2% im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund gewichtet.

     

    Rechtliche Hinweise

    Dies ist eine Marketing-Anzeige.

    Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

    Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

    Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

    Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

    Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

    Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München

    Lukas Spang
    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
