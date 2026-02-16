Dieser Indikator macht Hoffnung für Deutschland

Es handelt sich um den ifoCast. Vermutlich haben die wenigsten bisher davon gehört – ich bis vor kurzem auch nicht. Dann erzählte mir Nils Sonnenberg, Volkswirt bei HAUCK AUFHÄUSER LAMPE, bei einem Event Ende Januar davon. Und dieser Ansatz macht tatsächlich Hoffnung: Er signalisiert aktuell eine deutliche Belebung der deutschen Wirtschaft.



Konkret prognostiziert der ifoCast einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,87 % im ersten Quartal 2026 gegenüber dem vierten Quartal 2025.



𝗪𝗮𝘀 𝘀𝘁𝗲𝗰𝗸𝘁 𝗱𝗮𝗵𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿?



Der ifoCast ist ein kurzfristiges Konjunktur-Nowcasting-Modell. Es kombiniert monatliche Unternehmensbefragungen (Geschäftslage und Erwartungen) mit statistischen Prognosemodellen, um die wirtschaftliche Dynamik in Echtzeit abzuschätzen – noch bevor offizielle BIP-Daten veröffentlicht werden.



Warum er als Frühindikator besonders wertvoll ist:

▶️ basiert auf aktuellen Einschätzungen tausender Unternehmen aus Industrie, Bau, Handel und Dienstleistungen

▶️ reagiert schnell auf Stimmungsumschwünge und wirtschaftliche Wendepunkte

▶️ liefert frühzeitig Hinweise auf Beschleunigung oder Abschwächung der Konjunktur

▶️ zeigt oft Trends, bevor sie sich in den offiziellen Daten widerspiegeln



𝗨𝗻𝗱 𝘄𝗶𝗰𝗵𝘁𝗶𝗴 𝗳ü𝗿 𝗱𝗶𝗲 𝗘𝗶𝗻𝗼𝗿𝗱𝗻𝘂𝗻𝗴: Der Ansatz wurde historisch getestet (2011–2019) und zeigt eine starke Trefferqualität:

📌 Ø Prognosefehler: 0,03 Prozentpunkte (praktisch keine systematische Verzerrung)

📌Typische Abweichung (RMSE): 0,31 Prozentpunkte



Gerade nach der langen Phase schwacher Wachstumsimpulse ist ein solches Signal relevant. Der ifoCast deutet darauf hin, dass sich die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland kurzfristig wieder spürbar beleben könnte.



𝗙ü𝗿 𝗦𝗺𝗮𝗹𝗹 𝗖𝗮𝗽𝘀 𝗶𝘀𝘁 𝗱𝗮𝘀 𝗯𝗲𝘀𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗿𝗲𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁: Sie reagieren meist früher und stärker auf konjunkturelle Wendepunkte als große Konzerne. Eine anziehende Binnenwirtschaft kann daher überproportionale Wachstumsimpulse und Neubewertungen in diesem Segment auslösen.

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München